Stolt av spillerne

Alta IF møtte Tromsdalen hjemme i Finnmarkshallen forrige onsdag. Da var det andre runde i cupen. Mens hjemmelaget spiller i PostNord-ligaen (2. divisjon), holder TUIL til i OBOS-ligaen (1. divisjon). Det hindret ikke Alta IF. Scoringer av Felix Adrian Jacobsen og Juan Manuel Cordero (2), de to siste i andre ekstraomgang, sørget for avansement til tredje runde.

Der ventet eliteserielaget Tromsø. Nok en gang fikk Alta IF hjemmekamp, og nok en gang spilte tidvis jevnt mot et antatt bedre lag. Det sto 0-0 etter 90 minutter pluss tillegg, og for andre gang på en uke måtte både Alta IF- og Tromsø IL-spillerne ut i ekstraomganger. TIL trengte nemlig ekstraomganger for å slå ut Senja i andre runde.

– De ga oss god kamp Magnus Andersen synes Alta IF klarte seg bra i cupoppgjøret.

Gjestene fra Ishavsbyen festet grepet i ekstraomgangene, og rett før den første skulle blåses av fant Mushaga Bakenga veien til nettmaskene. Alta IF prøvde å svare i andre ekstraomgang, men med én mann mindre ble det vanskelig for Bård Flovik og Rune Bergers menn. Kaptein Mats Frede Hansen fikk sitt andre gule kort etter 106 minutters spill, og dermed måtte Alta IF spille med ti mann det siste kvarteret.

Kampen endte 1-0 til Tromsø IL, og de skal møte Vålerenga hjemme i fjerde runde. For Alta IF er cupeventyret over for denne gang. De må slikke sårene kjapt, for allerede kommende søndag møter de serieleder Raufoss på bortebane. Det blir en ny tøff kamp for Alta IF-spillerne, som virkelig har fått kjørt seg de siste par ukene.

– Det var kjedelig å bli slått ut. Men guttene skal ha for forsøket. Det var ingenting å si på innstillingen før og under kampen. Guttene ga alt i duellspillet og sto opp mot en meget sterk motstander. Vi skal huske at det er mange eliteserielag som har blitt dominert av dette TIL-mannskapet i år, så all kred til våre gutter. Jeg er stolt av det spillerne leverte i dag, og det de har prestert siden det kjipe tapet for Odd 2, kommenterer Alta IFs assistenttrener Rune Berger.

Hva sitter dere igjen med etter denne kampen?

– En veldig sliten og skuffet gjeng. Spillerne hadde veldig lyst til å slå TIL ut av cupen, og vi var ikke langt unna å klare nettopp det. Det var en bra prestasjon. Vi er også glade for at rundt 1000 tilskuere kom for å se kampen i dag. Det er artig å se at folk bryr seg om laget og det vi gjør utpå banen. De fikk en god opplevelse mot TUIL, og selv om det ble tap i dag tror jeg at mange satte pris på den innsatsen vi la ned. Dette lover godt for fremtiden, fastslår Berger.

Han legger ikke skjul på at trenerteamet har en stor utfordring foran seg. Etter et par svært hektiske uker med seriespill og to cupkamper som gikk til ekstraomganger er det en del av spillerne som merker kjøret. I tillegg vil Berger & co mangle Juan Manuel Cordero, som ble utvist mot Fram Larvik sist søndag. Og kaptein Mats Frede Hansen, som ble utvist i kveld.

– De siste par kampene har ført til både fysisk og mental utladning for store deler av spillergruppa. Det må vi ta innover oss. Det blir en utfordring å få guttene klare til søndag, men når noen mangler er det andre som vil få sjansen. Og vi har et par sultne gutter som har veldig lyst til å spille fotball. Peter Aas er fit for fight og tørster etter en mulighet. Det samme er William Arne Hanssen og et par andre, så jeg er ikke fryktelig bekymret. Men det er en utfordring som vi må løse sammen, avslutter Rune Berger.