Forsterker unikt talentsamarbeid

sport

Torsdag 12. mai 2016: Finnmark fotballkrets og Finnmark skikrets inngår et samarbeid med laksegigantene Grieg Seafood og Norway Royal Salmon (NRS). Team Finnmark får dermed to sterke samarbeidspartnere i ryggen, og målsettingen er å utvikle nye talenter og på sikt bli best i verden.

Onsdag 9. mai 2018: De to særkretsen inviterer til ny pressekonferanse. Denne gangen har de også fått Finnmarkseiendommen (Fefo) med på moroa. Grieg Seafood og NRS fortsetter samarbeidet med fotball- og skikretsen. Og målsettingen er fortsatt å gi fylkets største talenter bedre forutsetninger for å lykkes i sin idrett.

– I både idretten og næringslivet handler det om å gjenskape gode pretasjoner og hele tiden ha et mål om å bli bedre. Vi er heldige som har såpass store og ikke minst ydmyke støttespillere i ryggen, og det er fantastisk at vi i tillegg til Grieg og NRS har fått Fefo med på laget. Dette gir oss enda bedre forutsetninger for å lykkes, kommenterer Roger Finjord.

– Med Team Finnmark ønsker vi å samle de største talentene på tvers av kommunegrenser, kjønn og alder. Det har ingenting å si om du er fra Alta, Hasvik eller Båtsfjord. Vi ønsker å inspirere hverandre, og målet er å skape nye helter og forbilder. Og da trenger vi finansiering, noe disse tre fantastisk aktørene ordner i fellesskap. De bidrar også på mange andre områder, fastslår han.

– Det er ganske unikt at to store særkretser samarbeider på denne måten. Vi er stolte av det vi har fått til så langt, og gleder oss til å fortsette jobben med å få fram nye, spennende talenter.

Per Magne Bølgen (NRS) og Roger Pedersen (Grieg) hadde ingen betenkeligheter med å fortsette samarbeidet om Team Finnmark.

– Vi i laksenæringa assosierer oss prestasjonskultur og målet om å bli best i verden. For oss handler det om å levere resultater, og det ønsker vi også for fylkets største idrettstalenter. Derfor var det lett å bli med videre, kommenterer Bølgen og Pedersen.

– Vi i Fefo synes det er viktig å gi tilbake til de som bor i Finnmark, og dette er i så måte et perfekt prosjekt. Vi får mange henvendelser, men er trygge på at dette er et meget godt valg fra vår side. Vi har vært med tidligere og bidro da Finn Hågen Krogh slo gjennom. Vi håper selvfølgelig at vi kan bidra til at flere tar steget opp på det aller høyeste nivået i verden, sier Eirik Palm.

Disse to bedriftene går inn med 70.000 kroner hver i året, altså 140.000 kroner årlig. Nykommer Fefo legger igjen 30.000 kroner per år, og det er en sum som kan stig etter hvert. Partene er enige om en treåskontrakt.

For fotballen er det ingen fast gruppe som inngår i Team Finnmark. De jobber tett opp mot aldersbestemte landslagsspillere og unge talenter som har en sjanse til å nå dette nivået. Skiløperne kan på sin side søke om å få være med på denne satsingen. Dette er for juniorløpere som har ambisjoner om å nå verdenstoppen. Uttaket vil være klart i august.