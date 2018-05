Vidar løp sjarmøretappen

sport

Også i år var det en god del altaværinger som svettet i hovedstadsgatene i forbindelse med Holmenkollstafetten. Vidar Kristensen og Eltele var blant dem som hadde reist sørover for å være med.

– Jeg er førstereis i denne settingen. Men det vil forhåpentligvis by seg flere muligheter til å få løpe her. Først og fremst fordi Holmenkollstafetten er en stor folkefest. Det er antall løpere og lag og den gode stemningen som gjør dette arrangementet så spesielt, sa Kristensen etter at debuten i verdens største løpsstafett var unnagjort.

Han og altaværingene hadde selskap av mange ettersom det var nesten 50.000 som var i aksjon for sine respektive lag.

Ny i bedriften

Vidar Kristensen er forholdsvis ny i Eltele. Det er ikke så lenge siden han byttet arbeidsgiver etter 23 innholdsrike år i Altaposten. Kristensen kan fortelle at det var Tore Mannsverk som kom med forslag om at de for to år siden skulle melde seg på Holmenkollstafetten, eller verdens vakreste eventyr som stafetten også omtales som i mange sammenhenger. Mannsverk hadde vært der flere ganger med Alta kommune i perioden han hadde kommunen som arbeidsgiver.

Litt for sent ute

Han hadde sett verdien av å ha en felles aktivitet på tvers av avdelingene. Det gjorde også ledelsen i Alta-bedriften da de for to år siden bestemte seg for å delta for første gang. Utflukten ble såpass vellykket at det i år var stemning for å stille på nytt. Jens Harald Jenssen er den som leder selskapet som utvikler og selger IT-løsninger. Jenssen tok seg av en av etappene. Han bidro til at stafettpinnen ble fraktet gjennom deler av byen og tilbake til Bislett.

– Vi hadde forhåpninger om at det skulle være mulig å slå den tiden som vi oppnådde for to år siden. Det klarte vi dessverre ikke ettersom vi krysset målstreken halvannet minutt for sent til å sette ny bestenotering. Men det la ingen demper på humøret og stemningen. Det viktigste med Holmenkollstafett-deltakelsen er at vi har et felles mål. Stafettdeltakelsen bidrar forhåpentligvis til at det blir mer motiverende for folk til å holde seg i form, sa Kristensen.

Flott opphold

Det er flere på laget og i bedriften som har gitt uttrykk for at det er flott å møte folk i en litt annen setting enn det de gjør til daglig på jobb. På lørdagens «bankett» ble det god tid til å oppsummere stafettopplevelsen. Både fredag og lørdag var arbeidskollegene ute og spiste. Det var bred enighet om at det hadde vært et bra Oslo-opphold da de på søndag sjekket inn på Gardermoen og tok fatt på hjemreisen. Tiden vil vise om det blir flere stafettstarter sørpå.