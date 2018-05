Vi streamer fra cupkampen

sport

Oppgjøret spilles i Finnmarkshallen og NRK streamer direkte i samarbeid med Altaposten.

Kampen kommenteres av Nord-Norges beste kommentatorduo Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm. Sendingen starter klokken 17.15.

Spennende kamp

Alta IF og Tromsø IL kjenner hverandre godt etter mange møter de siste sesongene. Lagene har barket sammen i både seriespill, cup og treningskamper. Dagens Alta IF-trener Bård Flovik har en fortid som TIL-trener, og det er også en god del spillere som har vært i begge klubber. Eksempelvis har TILs kantspiller Magnus Andersen en fortid i Alta IF, mens Alta-spiss Vegard Braaten har akslet Tromsø IL-drakta.

Hjemmelaget slo Bjørnevatn 3-0 borte i første runde. I andre runde sendte de 1.-divisjonslaget Tromsdalen hodestups ut av cupen etter to scoringer i andre ekstraomgang. Alta IF vant til slutt 3-1 i Finnmarkshallen og ble satt opp mot Tromsø IL i tredje NM-runde.

Tromsø IL møtte Skjervøy på bortebane i den første runden og vant 3-1. I andre runde reiste eliteserielaget fra Ishavsbyen til Senja, der de virkelig måtte slite for avansement. En heldig scoring i slutten av andre ekstraomgang sørget for avansement til tredje runde. Her møter de altså Alta IF. Dette blir TILs tredje strake bortekamp i cupen denne sesongen.