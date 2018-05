Spiller trolig cupkampen mot Tromsø

sport

Alta IFs spanske nysignering fikk umiddelbar heltestatus da han scoret to flotte mål i cupkampen mot Tromsdalen i forrige uke. Med lårhøne og tunge bein løp han fra TUIL-forsvaret og plasserte ballen i det lengste hjørnet to ganger med få minutters mellomrom. Disse Alta IF-scoringene kom i slutten av andre ekstraomgang og sørget for at hjemmelaget tok seg videre til tredje runde i cupen. Her møter Alta IF eliteserielaget Tromsø IL, og oppgjøret i Finnmarkshallen spilles allerede kommende onsdag.

Søndag var det seriekamp mot Fram Larvik i Finnmarkshallen, og hendelsene mellom det 14.- og 23. minutt i førsteomgang avgjorde både kampen og kanskje Corderos muligheter til å være med på et nytt cupeventyr. Tre kjappe Alta IF-scoringer ble etterfulgt av en duell mellom Cordero og Fram Larviks målvakt, og dommer Ole-Alexander Valen ga spanjolen direkte rødt kort. Det betyr to eller tre kampers karantene.

– Jeg er fryktelig skuffet over utvisningen. Det var en tøff duell, men jeg synes ikke at det kvalifiserte til rødt kort. Jeg gikk etter ballen og var ikke ondskapsfull på noen som helst måte. Ballen stopper vanligvis litt opp på det tørre kunstgresset her i hallen, så jeg trodde at jeg skulle nå den først, sier Juan Manuel Cordero.

– Jeg ba keeperen umiddelbart om unnskyldning og håpet at dommeren skulle se at det aldri var min intensjon å skade noen. Dessverre fikk nok den høye farta det til å se verre ut enn det var. Jeg er skuffet over avgjørelsen, men det er lite jeg kan gjøre med det nå. Heldigvis ble ikke det røde kortet avgjørende for kamputfallet, sier han videre.

– Sannsynligvis kan vi bruke Cordero i cupkampen mot Tromsø. Ifølge regelverket skal han stå over seriekamper ved utvisning i serien. Det kan endre seg hvis han får tre kampers karantene eller mer. Vi har ikke fått noen endelig avklaring fra forbundet, forteller Alta IFs assistenttrener Rune Berger.

Hadde kjæresten på tribunen

Cordero synes det er trist at denne hendelsen ble avslutningen på en ellers uforglemmelig uke. Spanjolen har levert gode kamper for sitt nye lag, og onsdagens cuptriumf var hans desidert beste opplevelse i Alta IF-drakt.

– Det var en helt spesiell dag for meg. En TUIL-spiller traff meg hardt i låret i første ekstraomgang, og det gjorde veldig vondt. Men vi hadde brukt opp alle byttene, så det var bare å bite tennene sammen og fullføre matchen på en skikkelig måte. Jeg er kjempeglad for scoringene som sendte oss videre, og det var ekstra artig å lykkes så godt i en kamp der jeg hadde kjæresten min på tribunen. Jeg hadde ikke sett for meg at en så fantastisk uke skulle ende slik.

Trolig får han to kampers karantene, noe som betyr at han blant annet mister den vanskelige bortekampen mot serieleder Raufoss om en knapp uke.

– Jeg får bare håpe på det beste. Utenom det som skjedde i går er jeg godt fornøyd med mine første måneder her i Alta. Jeg trives godt og synes vi har et kjempespennende lag. Trener Bård Flovik har imponert meg veldig, og jeg håper at vi kan holde tritt med de beste og kjempe om opprykk.