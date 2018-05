sport

BULs fotballdamer har fått en knalltøff start på årets sesong. Søndag gikk Odd Inge Johansen & co på sitt fjerde strake tap i serien da tabelltreer Amazon Grimstad gjestet Coop-banen.

Ønsker å bidra mer

Sesongens hittil største lysglimt har vært en ung og leken 16-åring. Eline Hegg har blomstret og vært en konstant trussel for motstanderne. I kampen på søndag ble hun for andre hjemmekamp på rad kåret til BULs beste spiller.

– Personlig sett vil jeg si meg fornøyd med sesongen, men jeg har lyst å bidra mer med å score mål slik at laget kan vinne kamper. Det er det som er det viktigste nå, sier Hegg til A-sporten.

Mange har latt seg imponere av den unge kantspilleren. TV Nords ekspertkommentator og BUL-herrenes fotballtrener Sondre Andersen mener Hegg besitter den beste teknikken i Finnmark uavhengig av kjønn.

– Hun driver egen idrett, poengterer han.

På spørsmål om hva som må til for at laget skal begynne å sanke poeng mener 16-åringen at BUL-damene må begynne å ha bedre fokus bakover når de farlige sjansene kommer, samtidig som enkle feil må lukes bort.

– Vi gjør for mange dårlige valg offensivt som gjør slik at vi får farlige brudd imot. Bakover er vi nødt til å følge motstanderne tettere og være mer på når det kommer flere spillere i egen boks.

Blir værende enn så lenge

BUL-jentas prestasjoner så langt har blitt lagt godt merke til, også blant toppserieklubber sørpå. Arna-Bjørnar har allerede vært i kontakt med kantspilleren. Fortsetter hun i samme spor er det trolig bare et tidsspørsmål før flere klubber fra Toppserien viser interesse for den særdeles talentfulle J17-landslagsspilleren fra Nordlysbyen.

– Akkurat nå tenker jeg å bli i BUL hvert fall frem til sommeren. Jeg har ikke fått snakket så mye med verken Arna-Bjørnar eller BUL, så jeg velger å ikke tenke så mye på tilbudet inntil videre.