BUL - Amazon 1-4:

BUL-damene har hatt en vanskelig start på sesongen med tre strake tap i serien. Søndag formiddag gikk de på et nytt hjemmetap i kampen mot Amazon Grimstad.

Gjestene gikk opp i ledelsen med scoring av Marielle Amundsen Tøsse etter et kvarters spill. Like før pause var Tøsse frempå igjen og doblet ledelsen. Lagene gikk til pause med stillingen 0-2.

Andreomgangen startet ikke noe bedre. BUL fikk tildelt et straffespark som Benedicte Elise Dahl bommet, og i stedet for redusering scoret Isabella Hayes 0-3 til gjestene like etter. Guro Bell Pedersen løp og jobbet mye noe som resulterte i redusering etter 74 minutter. Like før slutt punkterte Hedda Kristensen Hansen kampen med sin 1-4 scoring, og BUL-damenes fjerde tap var et faktum.

Neste kamp er søndag 13. mai borte mot Byåsen KF.

Kampfakta:

1. divisjon, kvinner

Coop-banen

BUL - Amazon Grimstad 1-4 (0-2)

0-1 Marielle Amundsen Tøsse (15)

0-2 Marielle Amundsen Tøsse (43)

0-3 Isabella Hayes (60)

1-3 Guro Bell Pedersen (74)

1-4 Hedda Kristensen Hansen (89)

Gule kort: Guro Bell Pedersen, BUL. Lisbeth Fredli Rothschild, Amazon Grimstad

BUL stilte med følgende lag:

Irene Pettersen - Helene Pedersen (Lea Hunsdal Falsen fra 56. min.), Benedicte Elise Dahl, Emmy Olsen, Oda Lillegård - Martine Romsdal, Amanda Sørensen (Hanne K. Emaus fra 93. min.), Therese V. Kristensen, Eline Hegg - Johanne Bjørnå (Mari Ek Esjeholm fra 91. min.), Guro Bell Pedersen