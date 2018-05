Leder til pause

sport

Søndag møtes Alta IFs fotballherrer og Fram Larvik i Finnmarkshallen. Kaptein Mats Frede Hansen ga Alta IF ledelsen etter 14 minutters spill, og bare to minutter senere økte hjemmelaget til 2-0. Runar Overvik gjorde en kjempejobb og tvang fram et selvmål. Så økte Vegard Braaten til 3-0 rett etter det igjen.

Kampen endret karakter da Alta IFs kantspiller Juan Manuel Cordero pådro seg rødt kort etter en duell med Fram Larviks keeper. Da var det spilt 23 minutter. Alta IF hadde likevel god kontroll defensivt. Gjestenes største sjanse i kampen var et stopleskudd midtveis i omgangen. 3-0 sto seg til pause, og de siste 45 minuttene spilles i skrivende stund.