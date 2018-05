Fikk julig før cupkampen mot Alta IF

sport

Tromsø IL hadde en elendig oppladning til cupens tredje runde.

Mens Alta IF vant 3-0 etter å ha spit med ti mann store deler av kampen, fikk Tromsø en leksjon av serieleder Brann. Det ble tap 0-3 etter mange stygge forsvarstabber.

Brann tok initiativet fra start og kjørte over TIL den første halvtimen. To mål av Steffen Lie Skålevik hjalp Brann til 3-0 hjemme mot Tromsø. Bergenserne har nå en sju poeng stor luke til tabelltoer Rosenborg. Brann fikk hjelp av gjestene på 1-0. Gilli Rólantsson løsnet skudd fra distanse, og 25-åringen fikk se ballen gå via Tromsø-kaptein Wangberg og i mål.

Spørsmålet er om TIL har en varig formsvikt, eller om Alta får svi for at ublid TIL-behandling i Bergen. I tillegg skal det være divisjonsforskjell mellom elite og 2. divisjon.

Kampen går i Finnmarkshallen kommende onsdag klokken 18.