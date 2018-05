Lillebror fikset poeng

sport

Mamma og pappa Reginiussen håpet på uavgjort på Lerkendal stadion og fikk ønsket oppfylt. Det ble 1-1, takket være Mads Reginiussen som headet inn utligningen etter et smart løp. Hans fjerde mål for sesongen.

– Fantastiske rammer rundt kampen. For et par år siden hadde jeg ikke trodd at jeg skulle være med på dette, sa Mads til Eurosport. Han syntes ikke var ufortjent at han ordnet 1-1 etter 77 minutters spill i lokalderbyet.

Det stoppet seiersrekken til Rosenborg, som hadde vunnet de siste fire kampene.