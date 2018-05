– Det enkleste er hvis det blir uavgjort

sport

Det er duket for duell mellom storebror Rosenborg og lillebror Ranheim i Trondheim denne helga. Det betyr også en fartsfylt brødreduell ala Raipas, der storebror Tore skal tøyle lillebror Mads. Det har vist seg å være enklere sagt enn gjort så langt denne våren.

Sitter med hjemmelaget

– Vi drar ned til Lerkendal for å følge kampen. Vi er i utgangspunktet litt enige om at vi sitter med hjemmelaget når lagene møtes, både i vårsesongen og høstsesongen. Da bllir det jevnt fordelt, men det enkleste er jo hvis det blir uavgjort, sier pappa Torfinn med glimt i øyet.

Det er ikke bare, bare å være foreldre til to eliteseriespillere som møtes ansikt til ansikt i toppdivisjonen. Ingen av dem er fri for konkurranseinstinkt heller.

Torfinn Reginiussen og Ann Roarsen har både sønnene Tore, Mads og Christian Reginiussen boende i Trondheim, i tillegg til barnebarna som popper opp i høyt tempo. Bare gutter, selvfølgelig. Mest sannsynlig fotballspillere på sikt.

– Vi har mange grunner til å reise til Trondheim akkurat nå, men vi legger ikke skjul på at det Mads nå opplever, er veldig hyggelig og fortjent. Gjennom suksessen med Ranheim viser han hva som bor i han, og at han holder elitenivå. Da han dro til Tromsø IL var timingen dårlig, og han har valgt å stå last og brast med Ranheim gjennom så mange år. Da er vi veldig glad på hans vegne når det går så bra, medgir Torfinn.

Parallelt med fotballkarrieren handler det også om utdanning.

– Sett fra et foreldre-standpunkt er jo det godt å se en slik prioritering. Mads har tatt fulltidsutdanning innenfor økonomi, og har en krevende jobb som finansforvalter. Han har samboer og barn, og har håndtert alle rollene på en fin måte, sier Torfinn, vel vitende om at Mads i tillegg er kaptein og ledertype på Ranheim.

De to andre brødrene i Trondheim følger i fars fotspor og utdanner seg til fysioterapeuter. Her er minstemann Christain helt på oppløpssiden i utdanningsløpet og alle krysser fingrene for at han blir å se med Alta-drakten fra høsten av. Akkurat nå er det skole og pappatilværelse for alle pengene.

Dueller gjennom oppveksten

Mads Reginiussen selv legger ikke skjul på at situasjonen er spesiell.

– At vi møtes for første gang er en sannhet med modifikasjoner. Vi hatt våre dueller på "gressbanen" i Raipas, ler Mads, like før alvoret begynner. I Raipas har fire brødre skjerpet hverandre gjennom alle år, inkludert eldstemann Arne, som heller ikke viker unna en duell i sin krevende redaktør-jobb i Finnmark Dagblad.

Nå handler det imidlertid om de to i midten, som ikke er kjent for å gi ved dørene.

– Jada, det er riktig at dette blir vår første offisielle kamp mot hverandre. Det er noe man har drømt om, så dette blir skikkelig gøy. Veldig spesielt for oss begge to, sier Ranheim-kapteinen, foran det mye omtalte lokalderbyet. Det formelig koker i Trondheim og midt i begivenhetens sentrum er det to Alta-brødre som spenner musklene.

– I Ranheim har vi vel strengt tatt lite å tape. Rosenborg er store favoritter, mener Mads, men åpner for at alt kan skje.

– Vi har hatt pangstart i eliteserien, men er edruelige nok til å ha en ambisjon om å berge plassen og være med i eliteserien også neste sesong. I tillegg mener jeg vi har spilt god fotball. Vi har ikke lagt oss nedpå og polet balllene unna, argumenterer Mads, som håper det ikke dreier seg om et blaff. Han er ikke snauere enn at han har tre nettkjenninger så langt i sesongen, til tross for skadeavbrekk som holdt han på sidelinjen i starten.

– Jeg har hatt bra uttelling og det hadde vært perfekt med en nettkjenning på Lerkendal også, smiler Mads.