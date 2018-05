Tar Alta IF på alvor

sport

På Alfheim er det en spent Simo Valakari som først skal til Bergen for å spille mot Brann i serien søndag, før cupmøtet borte mot Alta venter tre dager senere.

– Vi kommer til å stille med et veldig sterkt lag mot Alta, sier Valakari til iTromsø.

Han sier følgende om at TIL møter sin eks-trener i cupens tredje runde.

– Slik skjer innimellom i fotball. Jeg har stor respekt for det grunnlaget Bård la i TIL før min tid, sier Valakari.

Tidligere Tromsø-trener Bård Flovik har fortsatt sterke følelser for TIL, men nå skal Alta IF-bossen forsøke å slå gamleklubben ut av cupen.

– Vi skal i alle fall være forberedt når de kommer hit onsdag. Jeg har jo gode venner i TIL som jeg ofte er i kontakt med. Jeg er supporter av TIL og heier masse på dem. Men nå er jeg ansatt i Alta og vil gjøre det jeg kan for å kjempe mot TIL. Så får kampen bli som den blir, sier Alta-treneren.

– Hva synes du om TIL i år?

– På sitt beste synes jeg de har vært fantastisk bra. Når de har fått sitt spill til å flyte på hjemmebane, så har de vært kjempegode. I inngangen på sesongen slet de litt, men siden har de vært gode, sier Flovik.

Han pleier å få med seg de fleste TIL-kampene, men har ennå ikke sett onsdagens cupkamp mellom TIL og Senja. Da slet Gutan seg til 1–0 etter ekstraomganger på tørt kunstgress i Islandsbotn.

– Alta-TIL spilles i Finnmarkshallen, på tørt og fint kunstgress. Det er en tøff belastning. Dette er vår hjemmebane, noe som er et lite fortrinn. Men TIL er store favoritter, de er jo to divisjoner over oss, sier Flovik.

Alta har sjokkert og slått TIL ut av cupen tidligere.

I 2011: Et TIL-lag ledet av Per-Mathias Høgmo tapte 0–1 i Finmarkshallen.

I 2005: Den gang 19 år gamle Tore Reginiussen ble matchvinner da de Alta vant 2–1 etter ekstraomganger.

Kan bomben igjen smelle i Alta?

– I enkeltstående kamper, så kan det jo skje. Men TIL er store favoritter. Vi skal ikke legge skjul på at vi har en liten fordel med at kampen spilles på vår bane i Finnmarkshallen. Vi kommer i alle fall til å være godt forberedt, sier Flovik, som kaller oppgjøret en stor happening og forventer «stinn brakke» i Finnmarkshallen.

I intervjuet med iTromsø er Flovik veldig nøye med å påpeke at Alta først og fremst har full fokus på søndagens seriekamp mot Fram.

– Det er en ekstremt viktig kamp for oss. Vi har hatt en bra innledning på sesongen. TIL skal vi først tenke på etter at vi har spilt søndag, sier Flovik.