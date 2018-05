Samisk idrett får doblet tilskuddet

sport

Regjeringen har nemlig fordelt 1,5 millioner kroner i spillemidler til samisk idrett for 2018. Beløpet er dobbelt så høyt som tilskuddet i 2017. Æren tilskrives partileder og kulturminister Trine Skei Grande, som fikk med seg viktig kunnskap etter besøket i Kautokeino og Karasjok før påske.

Dro til Indre Finnmark

Isak Ole Hætta kan innkassere en liten politisk seier. Dobling av spillemiddeltilskuddet til samisk idrett vil bety svært mye.

– Det er et steg i riktig retning for å ivareta samisk idrett. Kulturministeren var på besøk i Kautokeino og Karasjok før påske for å se og lære mer om det samiske. Besøket har gitt kulturministeren informasjon som gjør at regjeringen vil bidra mer for samisk kultur, i denne omgang samisk idrett, mener Hætta.

Tydelig signal

Skei Grande ønsker å gi et tydelig signal med dette løftet.

– De tradisjonelle særegne samiske idrettsgrenene står sentralt i dagens samiske kultur. Jeg er glad for at regjeringen i år dobler tilskuddet fra spillemidlene til samisk idrett. Med denne økningen gir vi tydelige signaler til Sametinget om at vi ønsker å prioritere ivaretakelse av samisk kultur, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Tradisjonsrike idretter

Sametinget mottar årlig et tilskudd fra spillemidlene til idrettsformål.

– Formålet er å understøtte og opprettholde den tradisjonelle samiske idretten. Tradisjonell samisk idrett er organisert i tre idrettsgrener: Reinkappkjøring, skiløp med lassokasting (vinter) og terrengløp med og uten lassokasting (sommer).