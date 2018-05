– Stor dag for klubben

sport

Lokalavisa og Finnmarks største idrettslag har vært samarbeidspartnere i mange, mange år. Men avtalen som nå ligger på bordet er mer omfattende enn noen gang tidligere, og det gjør denne dagen helt spesiell for begge aktører.

– Jeg kan med stolthet si at dette er den desidert beste avtalen som vi noen gang har signert i mediesammenheng. Det er en stor dag for Alta IF, kommenterer markedsmedarbeider og aktiv A-lagsspiller i klubben, Andreas Markussen.

Takker næringslivet

Han troppet fredag formiddag opp i Mediehusets lokaler sammen med daglig leder Anne-Grethe Lillemoen og arrangementsansvarlig Petter Oseberg for å skrive under på avtalen. Markussen kan ikke få fullrost næringslivet i Alta for den støtten og velviljen de møter i jakten på gode samarbeidspartnere.

– Jeg kan ikke få sagt dette ofte nok. Næringslivet i Alta er fantastisk flinke til å støtte lokale idrett og kultur. Det er utrolig viktig at vi har den type backup, og Altaposten har over mange år vært en av våre aller viktigste støttespillere. At vi får tilgang til den kompentansen mediehuset sitter inne med gjør meg kjempeglad. Jeg vet at denne avtalen vil komme begge til gode, smiler Markussen.

Altaposten-direktør Tor Sara er glad for at alle brikkene har falt på plass. Han gleder seg til å legge spenstige planer med Alta IF om hvordan begge parter kan få best utbytte av samarbeidet.

– For oss er det naturlig å være involvert både i denne klubben og andre idrettslag i kommunen. Dette er Finnmarks flaggskip på herresiden, og sportslig sett er det ingen som kan matche Alta IF. Som mediehus ønsker vi å være limet i samfunnet, og ta del i det som skjer i denne lille byen som vi er så glade i. At vi kan gjøre det tettere samarbeid med en så viktig samfunnsaktør som Alta IF er gledelig, sier Tor Sara.

Store planer

Avtalen handler i stor grad om herrelaget. Men Altaturneringen er kanskje det aller viktigste punktet i avtalen. Her skal Altaposten og Alta IF jobbe veldig tett for å skape en enda bedre turneringsopplevelse for både barn og voksne. Blant annet har Altaposten planer om å streame svært mange kamper fra turneringen, noe som vil være et kjempetilbud for de som ikke har mulighet til å følge sine barn, barnebarn eller venner fra sidelinja.

– Altaposten har alltid vært en viktig aktør under Altaturneringa. De har skapt en kjempefin ramme rundt turneringen med fantastisk mediedekning i alle kanaler, og ikke minst stand inne på turneringsområdet med direktesendt radio, bildemuligheter og så videre. Den biten satser vi på å videreutvikle slik at både Mediehuset Altaposten og Alta IF som arrangør kan ta nye steg. Vi har veldig spennende planer, fastslår Markussen.

– Det er mange ting vi kan bli bedre på, og jeg tror et slikt samarbeid vil få det beste ut av både oss som medieaktør og Alta IF som klubb. Vi går inn med økonomisk støtte, men det viktigste er nok markedsføringsbiten, der vi sitter på mye kompetanse som Alta IF nå får benytte seg av. Vi ønsker å utvikle oss videre og forhåpentligvis tjene litt penger på veien. Begge parter har stor tro på dette prosjektet, og derfor er vi blitt enige om en femårsavtale, avslutter en fornøyd Tor Sara.