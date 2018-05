Gullkantet deal for Offroad Finnmark

sport

Onsdag ble det klart at seks bedrifter med sterk Alta-tilknytning går inn med økonomisk støtte til terrengsykkelrittet Offroad Finnmark. Arrangøren har skrevet samarbeidsavtaler med DNB, Cermaq, SmartDok, Fagtrykk, Kronstadposten og Ishavskraft, og samlet verdi er 1,5 millioner kroner fordelt på tre år. Det gleder daglig leder i Offroad Finnmark, Rune Berg.

– Vi synes det er flott at næringslivet i Alta verdsetter Offroad Finnmark og den jobben vi gjør. Med disse avtalene på plass kan vi fortsette utviklingen av rittet. Det er veldig gledelig, smiler Berg.

Interesse fra Tyskland og Spania

Det er DNB som er generalpartner for Offroad Finnmark, og de skal også fortsette som rittpartner i 150-kilometersklassen. SmartDok er rittpartner for OF300, mens Ishavskraft har samme rolle i OF700.

– I tillegg har vi fått inn Cermaq som hovedpartner, og altså Fagtrykk og Kronstadposten som mindre aktører. Vi setter veldig stor pris på alle disse seks bedriftene som gir oss muligheten til å jobbe videre med å øke antall deltakere. Vi er to stykker i administrasjonen som ikke kan overleve på påmeldingsavgiften alene, så det er viktig med økonomisk forutsigbarhet i det vi driver med, forteller Berg, som har Anders Abrahamsen med seg i en 70-prosentstilling.

– Omtrent alle som driver med sykling i Finnmark og Troms kjenner til dette rittet. Så vi er nødt til å nå ut med informasjon til syklister lenger sør i landet, og selvfølgelig utlandet. Vi ser allerede at den jobben vi har gjort bærer frukter. Den siste tiden har vi fått henvendelser fra Tyskland, Spania, Sverige og Danmark. Dette er utøvere som ønsker mer info om hva vi kan tilby før de bestemmer seg.

Skryter av næringslivet

Rittets daglige leder synes det er imponerende at næringslivet i Alta engasjerer seg så mye som de gjør.

– Alta har vist seg som en fantastisk arrangørby, og det er klart at næringslivet nyter godt av begivenheter som NM på ski, masters-NM i svømming, Finnmarksløpet, Altaturneringen, Aronnesrocken og selvfølgelig Offroad Finnmark, for å nevne noe. Men næringslivet skal også ha skryt for at de er med på moroa. De går inn med store summer hvert eneste år, og uten et så engasjert næringsliv hadde vi aldri klart å gjennomføre disse arrangementene. Vi må ha et økonomisk fundament i bunnen for å kunne gjøre dette, og i så måte er disse avtalene utrolig verdifulle for oss, kommenterer Berg.

Sommeren er vanligvis en ganske rolig årstid her i Nordlysbyen. Det endrer seg fra 28. juli. Da går startskuddet for OF150, og så går det slag i slag hele den neste uka.

– Vårt mål er å gjøre denne uka til en happening, og ikke bare for de som er interessert i terrengsykling. Og skal man få altaværingene til å bli hjemme i fellesferien må vi ha noe annet å tilby enn bare syklister som kommer inn og ut av Alta sentrum. Det må skje noe mer. Så vi har jobbet mye med å få i stand kulturinnslag, konserter og andre aktiviteter i forbindelse med rittstartene. Vi vil gjøre gågata til et attraktivt festivalområde som klarer å holde på folk både før, under og etter at startene går, avslutter han.