– Møter gjerne et elitelag hjemme

Onsdag kveld vant Alta IF 3-1 over 1.-divisjonsklubben Tromsdalen i andre runde i norgesmesterskapet for menn. Det sto 1-1 ved ordinær tid og oppgjøret i Finnmarkshallen gikk til ekstraomganger. Her vartet Juan Manuel Cordero opp med to vakre scoringer og sendte hjemmelaget videre i cupen.

Det er Norges fotballforbund som setter opp også den neste runden. Først fra fjerde runde og videre er det trekning. Hvem Alta IF møter er fortsatt ikke klart, men det er ikke umulig at det blir et eliteserielag. Og det er ikke usannsynlig at de får hjemmekamp siden Flovik & Co måtte til Bjørnevatn i den første runden.

– Jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av hvem vi møter, bare vi får hjemmekamp. Min første cupopplevelse med Alta IF-laget her i Finnmarkshallen ga absolutt mersmak. Det gjør ikke meg noe hvis forbundet setter oss opp mot et eliteserielag. Tromsdalen er en divisjon over oss, og det taklet vi fint, sa Bård Flovik til A-sporten etter onsdagens cuptriumf.

En som ikke var like fornøyd i går var tidligere Alta IF-spiller Mathias Dahl Abelsen.

– Det er en kjedelig følelse. Helt jævlig, faktisk. Jeg føler at vi var et bedre lag enn Alta i store deler av kampen, men vi klarte ikke å drepe den. Og vi visste godt at Alta er et lag som løper sokkene av seg i 120 minutter om de må. Så det var skuffende at vi ga fra oss initiativet etter at vi tok ledelsen. Og det vi leverte i ekstraomgangene var rett og slett ikke bra nok, sa en skuffet Dahl Abelsen til Radio Alta.

– Det var en tett og jevn kamp der vi absolutt hadde muligheten til å vinne. Men vi tok ikke vare på sjansene, og da fortjener det laget som scorer å gå videre. Det er bare å gratulere Bård & Co med seieren. Jeg synes Alta har et bra spillermateriell, og det er mange som har erfaring fra spill på høyere nivå. De har et solid lag som har alle muligheter til å hevde seg i en tøff avdeling, kommenterte TUIL-trener Gaute Helstrup.

