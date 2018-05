Møter gamle kjente

sport

Alta IF er godt i gang med årets norgesmesterskap for menn. Bård Floviks mannskap slo Bjørnevatn 3-0 på bortebane i første ordinære runde, og da var det Mats Frede Hansen, Håvard Mannsverk og William Arne Hanssen som tegnet seg på scoringslista.

Onsdag kveld klokken 18.00 er det klart for andre runde i cupen, og Alta IF møter 1.-divisjonslaget Tromsdalen hjemme i Finnmarkshallen.

TUIL har ikke fått den beste starten på årets sesong, og ligger for øyeblikket sist i OBOS-ligaen. De har ikke vunnet på sine fire første seriekamper, men slo Fløya 3-1 i sin førsterundekamp og ble altså satt opp borte mot tidligere divisjonskollega Alta i andre runde.

To tidligere Alta IF-spillere har kamper for TUIL denne sesongen. Både Mathias Dahl Abelsen og Andreas Løvland har fått mye tillit av Tromsdalen-trener Gaute Helstrup.

For Alta IFs del startet årets sesong bra, men Flovik & Co tapte 0-2 borte mot Odds rekruttlag i forrige serierunde etter et voldsomt sjansesløseri. Magnus Nikolaisen var en av de som misset en del. Han og lagkameratene har veldig lyst til å slå tilbake med seier over Tromsdalen.

– Det ble mange bomskudd sist helg, og det er dessverre sånt som skjer en gang i blant. Men vi lar ikke det ødelegge selvtilliten. Vi har prestert bra innledningsvis, og vi føler oss sikre på at målene vil komme. Det hadde vært verre å reise hjem fra Skien uten at vi hadde produsert sjanser. Skuffelsen har vi lagt bak oss, og nå er vi både revansjesugne og har lyst til å gå videre i cupen. Det er et godt utgangspunkt foran kveldens kamp, fastslår Nikolaisen.