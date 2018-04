Overlegen seier

sport

Fløya 2-BUL 2 0-4 (0-0)

Rekruttlaget til BUL er i Tromsø i helga for å spille to bortekamper i 2.divisjon, avdeling 9. Første kamp var på lørdag mot Fløya 2.

Det var en flott kamp mellom lagene. BUL var mye mer gjennombruddshissig og løp fra Fløya-forsvaret gang på gang, men til pause var stillingen fortsatt 0-0.

I andre omgang kom første nettkjenning. Det var 15-åringen Tuva Skaret Monsen som satt ballen i mål etter en dødball fra Anna Opgård. 2-0 kom etter at Lea Falsen parkerte Fløya-forsvaret og sentret ballen til Tuva som fant nettet igjen. Tuva fant målet to ganger til før kampen var over. Kampen endte 4-0 til BUL 2 og 15-åringen kunne gå av banen med fire nettkjenninger etter sin første seniorkamp.

Trener Kristian Nilsen var strålende fornøyd med hele laget etter kampen og sier de spilte en av de beste kampene han har sett.

BUL-laget møter Tromsdalen på søndag.

Det ble også seier for 4.divisjonslaget til BUL herrer som spilte borte mot Kirkenes lørdags ettermiddag.