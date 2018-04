Dominerte kampen, men satt ikke sjansene

sport

Odd 2 - Alta IF 2-0

Lørdag møtte Alta IFs herrelag Odd 2 borte. Alta-laget dominerte kampen og i første omgang hadde de flere store sjanser. Etter 37 minutter var det derimot Odds Marius Larsen som satte første målet i kampen. Til pause var stillingen fortsatt 1-0 til hjemmelaget.

I andre omgang jaget Alta IF poeng med flere store sjanser foran Odds mål. Uten hell. I det 66.minutt ble det dømt straffe til hjemmelaget. Den ble satt iskaldt i mål av Marius Larsen og 2-0 til Odd 2. Det ble ikke flere mål og kampen endte 2-0 til Odd 2.

– Vi skaper enormt mange målsjanser og burde i hvert fall ha scoret fem mål, sier en skuffet Bård Flovik etter kampen.

– Alle sjansene og situasjonene vi skaper som desverre ikke gir mål. Det er for dårlig. Målene i mot, et uheldig straffespark og et langt innkast har ikke noe å si. Det er en kamp vi absolutt burde vunnet, sier han.

Flovik lover at de er tilbake i cup-kampen mot TUIL som spilles onsdag 2.mai i Finnmarkshallen.

Kampfakta:

2. divisjon, avdeling 1.

Skagerak Arena.

Odd 2 - Alta IF 2-0 (1-0)

1-0 Marius Larsen 37 min.

2-0 Marius Larsen 66 min.

Gulekort: Eivind Frøhaug Willumsen, Kevin Egell-Johnsen Odd 2.Felix Adrian Jacobsen Alta IF.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Aleksander Bjørnvåg (Øyvind Veseth Olsen fra 69 min), Thomas B. Braaten - Runar Overvik, Eirik Lund Holm (Peter Alexander Aas fra 46 min), Felix Adrian Jacobsen, Dag Andreas Balto, Juan Manuel Cordero Santana (William Arne Hanssen fra 46 min) - Magnus Nikolaisen, Vegard B. Braaten.