Satser tungt på rekruttering

sport

I Nordlysbyen er ikke tallene så dystre, men resten av fylket sliter voldsomt. Ifølge orienteringsforbundet har antall aktive medlemmer i Finnmark gått ned med svimlende 47 prosent de siste årene. Det er en skummel utvikling som også orienteringsløperne i Alta må ta på høyeste alvor. Og det gjør de virkelig.

– Alta o-lag kommer definitivt ikke verst ut, men det betyr ikke at vi kan sitte på gjerdet og tro at problemet forsvinner av seg selv. Mens fylket som helthet mistet medlemmer, gikk vi litt frem i samme periode. Det har vi tenkt å fortsette med. Så i år starter vi sesongen med et nybegynnerkurs, opplyser veteranene Berit Frost og Andi Weydahl i orienteringslaget.

Tredagers kurs

De har kjøpt inn spesielle bokser som nybegynnerne får tilgang til når kurset starter. Her følger det blant annet med tommelkompass og elektronisk brikke som brukes i konkurranser.

– Et nybegynnerkurs har vært etterspurt, og derfor innleder vi sesongen med dette i år. Kurset starter ved Komsa skole mandag 7. mai og varer i tre dager. Vi har dessverre ikke råd til å gi bort disse orienteringsboksene gratis, men deltakerne får det til en god pris. Dette er en kjempebra investering for alle som har lyst til å drive med orientering, sier Frost og Weydahl.

Kursdeltakerne bør være minst ni eller ti år gamle. Og det finnes ingen øvre aldersgrense.

– Barna som deltar må kunne lese, håndtere tall og tenke selvstendig. Dette er også et tilbud for voksne som har lyst til å starte med denne idretten. Vi ønsker jo at barna har med seg foreldrene som en ekstra trygghet, og vi opplever ofte at foreldrene fortsetter med orientering etter barna har vokst opp. Dette er en flott familiesport.

Mange spennende stevner

Målet er at de som fullfører nybegynnerkurset får prøve seg i sin første konkurranse når Alta 2-dagers arrangeres den første helga i juni.

– Vi skal legge til rette for de nye medlemmene, og lager en løype som er tilpasset deres ferdighetsnivå. Alta o-lag har også en langsiktig plan for alle som konkurrerer for klubben. Neste år skal vi delta i «Midnattssolgaloppen» i Tromsø, og da ønsker vi å reise dit med alle våre aktive medlemmer. Det er også mange andre spennende stevner på terminlista, og spesielt de unge utøverne har mye å se frem til. Vi bruker blant annet å sende våre ungdommer til Hovedløpet og o-landsleiren, som er et stort årlig arrangement som samler orienteringsløpere fra hele landet.

Frost og Weydahl ber foreldrene til de som har lyst til å starte med orientering ta kontakt så fort som mulig.

– Vi har satt påmeldingsfristen for nybegynnerkurset til 5. mai, men oppfordrer folk til å melde seg på før den tid. Vi har bare 15 slike orienteringsbokser. Men vi låner gjerne bort utstyr hvis det kommer flere. Interesserte kan ta kontakt med meg på telefonnummer 95963628 eller sende en mail til andiwey@gmail.com, opplyser Andi Weydahl.