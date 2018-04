Kanonstart for TIL

sport

Tv.dalen - Kautokeino 11-0:

Som de fleste sikkert har fått med seg er fotballsesongen godt i gang, også i 4. divisjon for menn. Tverrelvdalens fotballherrer serieåpnet med 8-2-seier hjemme mot Honningsvåg sist lørdag, og i går var det Kautokeino IL som sto på motsatt banehalvdel i Finnmarkshallen.

Gjestene fra indre strøk tapte 0-3 hjemme mot Sørøy Glimt i årets første seriekamp, og fikk det ikke enklere i match nummer to. Daniel Reginiussen, Svein-Ove Thomassen og Stein-Arne Mannsverk klinket til med tre scoringer hver i torsdagens oppgjør. De fikk selskap av Kenneth Thomassen og Jay van Hoorn slik at sluttresultatet ble formidable 11-0 til Dalen.

– Jeg er godt fornøyd med det vi har fått til så langt. Vi har et slagkraftig mannskap, og ikke minst mange gode enkeltspillere som er meget dyktige foran mål. Offensivt har vi lyktes veldig bra, kommenterer Kjetil Thomassen, som sammen med assistent Stian Hågensen overtok treneransvaret i Tverrelvdalen IL foran årets sesong.

Med tre scoringer mot Kautokeino er Daniel Reginiussen klubbens toppscorer med åtte (!) mål på to kamper. Han noterte seg for fem nettkjenninger mot Honningsvåg. Med 19 scoringer totalt har Dalen fått en kanonstart på sesongen. Men Kjetil Thomassen mister ikke bakkekontakten av den grunn.

– Vi må vel innse at lagene vi har møtt i serien så langt ikke holder all verdens nivå. Vi vet at det kommer tøffere kamper, så det er ingen grunn til å ta av. Men vi har fått en god start på sesongen, og det kan ingen ta fra oss. Nå skal vi kose oss med denne trepoengeren i helga, så retter vi fokus mot bortekampen mot Porsanger 9. mai. Det blir nok en langt tøffere affære, avslutter han.