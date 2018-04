Jubler for samarbeid

sport

Mange har etterlyst et helhjertet samarbeid mellom klubbene i Nordlysbyen som driver med håndball. Først og fremst mellom de to største aktørene Alta IF og BUL, men det har også vært snakk om å involvere de øvrige idrettslagene. Nå er ventetida endelig over.

– Vi har inngått en omfattende samarbeidsavtale som ikke bare gjelder seniorhåndballen i Alta, men også på 16- og 18-årsnivå. Og alle Alta-klubbene som har lag i seriespill på disse alderstrinnene er med. Det betyr at BUL, Alta IF, Tverrelvdalen IL, IL Frea og Nerskogen IL fra nå av skal jobbe sammen om å få frem gode håndballspillere og ikke minst lag som kan hevde seg i allnorsk seriespill. Dette er veldig spennende, og vi er glade for at det omsider er på plass, sier en smilende Kai Olsen til A-sporten.

Kan spille i to klubber

Han sitter i sportslig utvalg i BUL og har naturlig nok vært tungt involvert i denne prosessen.

– Alta IF tok initiativ til et samarbeid i fjor, men da rakk vi ikke å få brikkene på plass før håndballforbundets tidsfrister gikk ut. Men målet har hele tiden vært å få til et samarbeid. Nå har vi alle underskrifter på plass, og papirene er sendt inn. Det har vært noen hektiske uker med mange møter og lange samtaler, men vi kom i mål. Vi er veldig godt fornøyde med det, kommenterer Kai Olsen, Lisa Marie Røst Gudmestad og Ann Karin Skaufel Hindbjørgmo.

De tre har vært BULs representanter i disse samatalene, og var alle til stede da klubbene i fellesskap presenterte samarbeidet torsdag ettermiddag. Det var også Jan Eilif Wisløff og Rune Haddal fra Alta IF, samt Inger Karlsen (Nerskogen IL), Heidi Røst (IL Frea) og Sanna Kivijervi (Tverrelvdalen IL).

– Norges håndballforbund har etter hvert kommet på banen med en såkalt partnerklubbavtale som gjør det mulig for spillerne å være aktiv i to ulike klubber samtidig. Det er ikke lenger nødvendig med utlån eller overganger, noe som gjør et samarbeid på tvers av klubbgrensene utrolig mye enklere. For eksempel kan en utøver som spiller 2.-divisjonshåndball i Alta IF nå også spille 3.-divisjonshåndball i BUL. Det gjør at vi kan ha en stor felles tropp der de beste spillerne og de med størst ambisjoner får sjansen i allnorsk seriespill. Så kan de øvrige utvikle seg gjennom spill i regionsserien i Nord-Norge, forteller Olsen.

Ettersom Alta IF takket ja til å fortsette i 2. divisjon har seniorspillerne i Nordlysbyen fortsatt muligheten til å konkurrere på et meget høyt nivå. BULs håndballdamer klarte ikke opprykk til 2. divisjon, noe som gjør at både BUL, Alta IF og Tverrelvdalen stiller i samme divisjon neste år.

Vil ha lag i Bring- og Lerøyserien

– På herresiden, gutter 18 år og gutter 16 år er det Alta IF som blir regnet som «prestasjonsklubb». De andre er «partnerklubber», og spillerne kan bevege seg fritt mellom klubbene. Ettersom BUL-damene ikke klarte opprykk og skal spille i samme divisjon som TIL og Alta IF blir det ikke noe slikt samarbeid på damesiden i år. Partnerklubbavtalen gjelder ikke når alle er i samme divisjon. Men på jenter 18 år og jenter 16 år blir BUL «prestasjonsklubb», opplyser Olsen.

Målet er at både BUL og Alta IF skal spille i Bringserien for 16-åringer og Lerøyserien for 18-åringer neste sesong. Og det med de beste og mest ambisiøse spillerne fra BUL, Alta IF, IL Frea, Nerskogen IL og Tverrelvdalen IL.

– Vi må gjennom kvalifisering, og det blir tøft nok. Men vi har veldig store forhåpninger til dette klubbsamarbeidet og håper at vi kan ha både gutte- og jentelag i landsomfattende seriespill. Det er i hvert fall målsettingen, sier Lisa Marie Røst Gudmestad.

– Samtidig er det greit å påpeke at klubbene fortsatt skal konkurrere mot hverandre i regionsseriene. Der blir det fortsatt mange spennende og intense lokaloppgjør, kommenterer Wisløff, Karlsen, Røst og Kivijervi.

– Vi er veldig glade for dette og har stor tro på prosjektet. Sparebank 1 er inne som hovedsponsor både i Alta IF og BUL, og bidrar ogs med sponsorkroner til de andre klubbene. Men som en liten ekstra gest gir vi 20.000 kroner til lagene som skal prøve å kvalifisere seg til Bring- og Lerøyserien. Vi heier på dere, smiler Ulf Tore Isaksen.

A-sporten kommer tilbake med mer om samarbeidet i neste uke.