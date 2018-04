Starter sesongen

sport

– Nå smelter snøen, og da kan vi erklære årets løpssesong for åpnet. Vi ønsker også at friidretten skal få en tidlig start, så førstkommende lørdag arrangerer vi et innendørsstevne i Finnmarkshallen som avsluttes med første runde i løpskarusellen utendørs. Vi venter deltakere fra Hammerfest og Karasjok i tillegg til våre egne medlemmer, forteller Rolf Rantala i Alta IFs friidrettsgruppe.

Han understreker at alle som vil kan delta i stevnet og på løpingen etterpå.

– Det ligger en link til påmeldingen på vår facebookside. Men det er ingen krise om man ikke er forhåndspåmeldt. Da er det bare å møte opp en halvtime før stevnet starter lørdag klokken 15.00, opplyser Rantala.

Det vil bli gjennomført 60 meter, kulestøt, lengde og 600 meter i Finnmarkshallen. For de som bare skal delta i løpskarusellen holder det å møte opp i storstua klokken 17.00.

– 17.30 går startskuddet for løpssesongen, og vi kommer til å ha ukentlige løp frem til sommerferien. Sandfalljoggen starter eksempelvis opp 29. mai. Her arrangerer vi fire løp før ferien, og så fortsetter vi i midten av august. Totalt blir det nok 16-17 løp her i Alta denne sesongen. Det blir litt for enhver smak, forteller han.