Sterk seier

Alta IF - Hønefoss BK 2-1

Fotballherrene til Alta IF spilte sesongens første hjemmekamp søndag formiddag. Floviks mannskap spilte en strålende første omgang og etter en snau halvtime gikk hjemmelaget opp i ledelsen 1-0 etter et fantastisk treff av Eirik Lund Holm.

Bare fem minutter senere kontret Alta IF inn 2-0 etter scoring av den lynkjappe høyrebacken Runar Overvik. Like før pause fikk bortelaget tildelt et noe omdiskutert straffespark som Kristoffer Hoven satte kontant i mål. Alta IF-trener Bård Flovik var tydelig frustert over dommerens avgjørelse. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1 i favør hjemmelaget.

Andreomgangen ble jevnere og hjemmelaget slapp Hønefoss noe inn i kampen uten at gjestene klarte å skape de helt store sjansene. De siste minuttene av kampen ble spennende og sjanserik fra begge lag, men da sluttsignalet gikk var stillingen fortsatt 2-1 og Alta IF stakk av med sin andre seier for sesongen.

– Første omgangen vår var den klart beste i år. Jeg er mektig imponert over det vi presterer da, sa Alta IF-trener Bård Flovik til radio Alta etter kampslutt.

Kampfakta:

2. divisjon, avdeling 1

Finnmarkshallen

Alta IF - Hønefoss 2-1 (2-1)

1-0 Eirik Lund Holm, 27 min.

2-0 Runar Overvik, 32 min.

2-1 Kristoffer Hoven, 39 min.

Gulekort: Mads Frede Hansen, Alta IF.

Tilskuerantall: 451.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Aleksander Bjørnvåg, Thomas B. Braaten - Runar Overvik, Eirik Lund Holm (Øyvind V. Olsen fra 77 min.), Felix Adrian Jacobsen, Dag Andreas Balto, Juan Manuel Cordero Santana (Håvard Mannsverk fra 82 min.) - Magnus Nikolaisen (William A. Hanssen fra 63 min.), Vegard B. Braaten