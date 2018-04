Vellykket serieåpning

sport

I helgen sparkes 4. divisjon for menn i gang, og både Tverrelvdalen og BUL kunne ikke fått en bedre start på sesongen. Begge lagene fikk besøk fra kysten uten at det skulle vise seg å skape noen problemer. Dalingene knuste Honningsvåg, mens de blå-hvite bossekopingene herjet og beviste at Hammerfest-fotballen enda befinner seg et steg bak.

Tverrelvdalen - Honningsvåg Turn & IF: 8-2

Mange har tippet Tverrelvdalen som favoritter til å stikke av med gullet i årets 4. divisjon. Lørdag ettermiddag var det klart for sesongåpning og Kjetil Thomassens mannskap leverte til forventningene. Guttan fra Dalen herjet med gjestene fra Honningsvåg og når sluttsignalet gikk sto det hele 8-2 på måltavlen. Mye av æren for det skal Daniel Reginiussen (bildet) ha. Den lynkjappe venstrekanten herjet og ga seg ikke før han hadde notert seg for hele fem scoringer.

Øvrige målscorere Tverrelvdalen: Kenneth Thomassen, Jørgen G. Nord, Jay van Hoorn. Jørgen Welde og Haakon Isaksen Grønlund scoret Honningsvågs mål.

Tverrelvdalen stilte med følgende lag:

Johannes Linnes - Torbjørn Mofoss - Andreas Kalseth - Richard Ellingesen - David Vik - Magnus Hart - Kenneth Thomassen - Jonatan Rotvik - Stein Arne Mannsverk - Jay van Hoorn - Daniel Reginiussen.

Bossekop UL - HIF/Stein: 4-1

Også BULs fotballherrer åpnet serien lørdag ettermiddag. Etter fjorårets litt trøblete sesong var det et sultent og heltent BUL-mannskap som entret Coop-banen. Bossekopingene var absolutt påskrudd og herjet med det unge HIF/Stein-mannskapet fra start. Da lagene gikk til pause var stillingen 3-0 til hjemmelaget. Etter hvilen utlignet Hammerfestingene, men like etterpå var den evigunge målgarantisten Lars Gøran Iversen frempå å satte inn 4-1 scoringen som punkterte kampen.

Øvrige målscorere Bossekop UL: Steven Bjerring. Marius Kivijervi scoret HIF/Steins mål.

Bossekop UL stilte med følgende lag:

Eirik Andreassen - Motep Darwish - Isak Nathaniel Sveen - Andreas Sande Hansen - Brikt Lorentsen Lyngedal - Steven Bjerring - Arve Lorentsen Lyngedal - Thomas S. Pedersen - Christian Kjellmann Rasmussen - Pål Even Heggelund - Simen B. Stødle.

Kautokeino spilte også sin første kamp for sesongen i dag. De fikk besøk av Sørøy-Glimt som også stakk av med seieren 0-3 etter scoringer av Tim Roger Pedersen, Andreas Terjesen og Alf Helge Bakkby.