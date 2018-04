Stortrives i Alta

sport

Den lovende midtbanespilleren fra Vesterålen signerte for Alta IF i vinter. Han fikk ikke fornyet kontrakten med eliteserieklubben Tromsø IL, og var en ettertraktet mann. 1.-divisjonsklubben Tromsdalen ønsket å skrive kontrakt med han. Men Peter Aas valgte Alta, og angrer ikke et sekund på det.

– Det sto mellom TUIL og Alta. Min kjennskap til Bård Flovik fra Tromsø-tiden ble avgjørende, og jeg stortrives her. Det er en fin by med masse flotte folk. Det gjør det enklere å finne seg godt til rette, forteller Aas, som fikk sin første kamp fra start da Alta IF slo Bjørnevatn ut av cupen på onsdag.

– Det var godt å komme i gang. Jeg kjenner ingenting til skaden som holdt meg ute i vinter, og formen blir bedre for hver dag som går, forteller han.

Søndag er det klart for årets første hjemmekamp, og Aas gleder seg.

– Jeg vet ikke om jeg får starte, men betyr egentlig ikke så mye. Det er greit å ta det litt rolig nå i starten. Men hvis Bård vil bruke meg er jeg klar. Vi er veldig sultne på tre poeng mot Hønefoss.

Alta IF - Hønefoss spilles i Finnmarkshallen søndag klokken 14.00. Mediehuset Altaposten streamer fra klokken 12.00.