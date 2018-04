Raknet etter pause

sport

BUL - Kaupanger 1-3:

Lørdag formiddag var det klart for BUL-damenes første hjemmekamp for sesongen. Mange har gledet seg til å se damene i aksjon igjen etter fjorårets vellykket debustsesong i 1. divisjon. Eline Hegg (bildet) og resten av BULs fotballdamer spilte en god første omgang å gikk til pause ved stillingen 1-0 etter scoring av Johanne Bjørnå. Etter hvilen var gjestene fra Sogndal mer påskrudd og gikk hardt ut fra start. Det resulterte i to tidlige scoringer i andre omgang. Mot slutten punkterte Miriam V. Mjåset kampen med sitt andre og Kaupangers tredje mål for dagen. Dermed tapte hjemmelaget 1-3 og står med null poeng og to tap etter to serierunder spilt.

Øvrige målscorere: Ylinn Tennebø, Kaupanger.

BUL stilte med følgende lag:

Irene Pettersen - Martine Romsdal (Helene Pedersen fra 61. min) - Benedicte E. Dahl - Emmy Olsen - Oda Lillegård - Kristine K. Hagen - Therese V. Kristensen (Hanne K. Emaus fra 45. min) - Amanda Sørensen - Eline Hegg - Johanne Bjørnå - Guro Bell Pedersen.

