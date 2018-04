Møter Glimt i cupen

sport

Fredag offentliggjorde Norges fotballforbund oppsettet for første runde i norgesmesterskapet for G19-lag. Alta IF slo naboklubben BUL da NM-kvaliken ble spilt i tidligere i vinter, og kvalifiserte seg dermed for den første ordinære runden. Her møter de G19-laget til eliteserieklubben Bodø/Glimt. Oppgjøret spilles i Finnmarkshallen.

Kampene spilles slik:

Sarpsborg FK - Vålerenga

Sprint-Jeløy - Lillestrøm

Follo - Greåker

Kolbotn - Kråkerøy

Holmlia - Fredrikstad

KFUM - Råde

Oppsal - Drøbak-Frogn

Lørenskog - Raufoss

Skedsmo - Ullensaker/Kisa

Furnes - Kongsvinger

Elverum - Brumunddal

Lillehammer - HamKam

Skeid - Trosvik

Holmen - Stabæk

Ready - Nordstrand

Ullern - Sarpsborg 08

Bærum - Strømmen

Heming - Lyn

Hallingdal - Gran

Konnerud - Asker

Åssiden - Hønefoss

Mjøndalen - Herkules

Vestfossen - Tønsberg

Kongsberg - Strømsgodset

Eik Tønsberg - Ørn-Horten

Pors - Sandefjord

Notodden - Odd

Flint - Eidanger

Hisøy - Fløy

Randesund - Arendal

Kvinesdal - Start

Madla - Vaulen

Bogafjell - Sandnes Ulf

Klepp - Hinna

Vidar - Bryne

Varhaug - Lyngdal

Vardeneset - Viking

Staal Jørpeland - Vard Haugesund

Kopervik - Haugesund

Smørås - Varegg

Arna-Bjørnar - Bergen Nord

Askøy - Bjarg

Nymark - Brann

Fana - Osterøy

Voss - Fyllingsdalen

Åsane - Baune

Sogndal - Nordhordland

Bremnes - Djerv 1919

Orkla - Kristiansund

Emblem - Aalesund

Herd - Molde

Spjelkavik - Hødd

Volda - Stryn

Levanger - Steinkjer

Melhus - Namsos

Nardo - Ranheim

Verdal - Strindheim

Trond - Rosenborg

Stjørdals-Blink - Tromsø

Sverresborg - Byåsen

Tillerbyen - Charlottenlund

Harstad - Bardufoss

Fauske/Sprint - Mo

Alta - Bodø/Glimt

Kampdag er torsdag 10. mai klokken 18.00. Kampene kan spilles på et tidligere tidspunkt ved enighet mellom klubbene, men siste spilledag er 10. mai, opplyser NFF.