Flytter målgangen

Det tradisjonsrike Bæskadesrennet arrangeres for 53. gang på søndag, og arrangørene Alta IF og Maze IL har bestemt seg for å gjøre noen små endringer. De gjør omtrent som i 2015, da det var veldig lite snø i Gargialia - nemlig å flytte målgangen til helt til toppen.

Den gangen brukte vinner Petter Eliassen kun 52 minutter og 16 sekunder på distansen. Bare Bæskades-legenden Øystein Rønbeck har gått fortere. Han gjorde unna distansen på 52 minutter og 10 sekunder i 2004.

– Det kommer til å gå fort også i år. Været ser greit ut, og vi skal kjøre opp løypa både fredag kveld og søndag morgen. Så forholdene vil være meget gode, forteller rennleder Hilde Skaret.

Serverer grillmat

I fjor var det Finn Hågen Krogh som var raskest over fjellet. Da var det sur vind og målgang nede i Gargia, og vinnertiden var én time, tre minutter og 44 sekunder. Den siste nedkjøringen er ganske lang, og ikke minst utfordrende. Og det er nettopp derfor arrangørene har bestemt seg for å flytte målgangen.

– Vi ønsker å ivareta sikkerheten på beste mulig måte, og ettersom det var egentlig var meldt regn fryktet vi at det kunne gå galt i de siste bakkene. Nå ser det ut som at vi blir langt heldigere med været enn først antatt. Det er ikke meldt noe nedbør, så det kommer til å bli en fin tur. Men vi har valgt å stå for beslutningen om å flytte målgangen. Løypa går fortsatt helt ned, så dette vil ikke ha noe å si for de som ikke går på tid. Vi samles alle i Gargia uansett, smiler hun.

Skaret forteller at de satser på skikkelig kvalitetstid nede ved fjellstua etter rennet.

– Vi fyrer opp grillen, og serverer masse god grillmat. Det kommer til å bli kjempehyggelig. Det er mange familier som deltar, så vi har stor tro på denne nyvinningen.

To løp på to dager

I år er det ikke bare Alta IF og Maze IL som samarbeider. Også Hammerfest skiklubb har sluttet seg til denne alliansen. Målet er å få flest mulig til å gå Svartfjellrennet på lørdag og Bæskadesrennet på søndag. Mens rennet i Hammerfest er 32 kilometer langt og går i klassisk stil, er turen fra Suolovuopmi til Gargia 28 kilometer. Det blir litt kortere enn 28 kilometer i år siden målgangen er flyttet, men rennet er uansett i fristil.

– Dette samarbeidet kom i stand etter initiativ fra Thomas Darrell i Hammerfest skiklubb. Vi synes det er fint at skimiljøet i Finnmark kan jobbe sammen på denne måten. De som går begge rennene kjemper om sammenlagtseieren i det vi har kalt «Statoil langløpstour 2018». Vi har fått sponset gode premier, og håper at flest mulig deltar i begge renn. Det blir spennende å se hvordan denne nyvinningen blir tatt imot, avslutter Skaret.