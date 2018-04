sport

Etter 1-0-seier i serieåpninga borte mot Mjølner satte Bård Flovik og hans 16 utvalgte spillere kursen for Sør-Varanger, der Alta IF møtte Bjørnevatn i første ordinære runde i cupen. Flovik gjorde seks endringer på laget som vant sesongens første seriekamp, men gjestene fra Nordlysbyen hadde likevel god kontroll på det nyopprykkede 3.-divisjonslaget fra Øst-Finnmark.

– Selv om det sto 0-0 til pause følte jeg aldri at vi var truet. Vi hadde full kontroll og produserte store scoringsmuligheter. Jeg vil tippe at det minst sto 6-0 i vår favør i i sjansestatistikken for de første 45 minuttene. Det var powerplay i hele omgangen, forteller Flovik.

Etter hvilen løsnet det for Alta IF. Mats Frede Hansen, Håvard Mannsverk og William Arne Hanssen fant veien til nettmaskene og sørget for at Flovik & Co tok seg trygt videre til andre runde.

– Det var en solid gjennomført kamp fra vår side. Selv om vi byttet mange spillere var det bra trøkk hele veien, og etter vi fikk hull på byllen var det aldri noen tvil om hvem som skulle vinne. Maris Eltermanis var knapt borti ballen i hele oppgjøret. De som fikk sjansen i denne kampen tok godt vare på den, og det er jeg meget tilfreds med.

Unge Håvard Mannsverk, William Arne Hanssen og Peter Aas fikk alle tillit fra start og leverte en solid forestilling.

– Håvard klarte seg veldig bra som høyre vingback før pause og på venstresiden etter hvilen. William og Peter er kjempespennende spillere som har komplementære ferdigheter, og det skal bli interessant å følge deres videre utvikling. Peter har vært langtidsskadet, så vi tok han tidlig ut i andre omgang. Men begge gjorde en god jobb for laget, forteller Flovik.

Som tidligere Tromsø-trener vet han godt at cupoppgjør som dette kan være utfordrende. Det er alltid lettere å trene laget som ikke har noe å tape. Flere klubber fra Eliteserien og OBOS-ligaen fikk det tøft mot lag langt nede i divisjonssystemet i går kveld. Både Stabæk og Tromsdalen måtte ut i ekstraomganger, mens fjorårets eliteserielag Aalesund tapte for 4.-divisjonslaget Bergsøy.

– Jeg er veldig godt fornøyd, både med spillet og at vi er videre til neste runde. Vi klarte å holde et høyt tempo og slapp svært sjelden Bjørnevatn til muligheter. Cup er cup, noe man har opplevd på både godt og vondt tidligere. Så det var fint at vi sikret avansement på en så overbevisende måte, avslutter Flovik.

Mads Aimar Bakkeby, som er utlånt fra Alta IF til Bjørnevatn, fikk for øvrig tillit fra start i onsdagens cupkamp. Bakkeby startet som indreløper for hjemmelaget.

Andre nordnorske oppgjør i NMs første runde:

Harstad - Mosjøen 5-3, Skjervøy - Tromsø 1-3, Fløya - Tromsdalen 1-3, Senja - Finnsnes 2-1, Sortland - Mjølner 1-2 og Junkeren - Mo 1-0.

Spilles torsdag:

Melbo - Bodø/Glimt, Lokomotiv Oslo - KFUM Oslo og Trygg/Lade - Rosenborg.

Alta IFs lag (3-4-3):

Maris Eltermanis - Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Thomas Braaten - Håvard Mannsverk, Andreas Markussen, Dag Andreas Balto, Juan Manuel Cordero - Magnus Nikolaisen, William Arne Hanssen, Peter Aas