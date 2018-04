Tok seg greit videre

sport

Bjørnevatn - Alta IF 0-3:

Onsdag var det klart for første runde i norgesmesterskapet for menn, og 3.-divisjonslaget Bjørnevatn møtte Alta IF på Bjørneparken kunstgressbane i Øst-Finnmark.

Scoringer av blant andre kaptein Mats Frede Hansen og innleide William Arne Hanssen sørget for 3-0-seier og avansement til andre runde. A-sporten har ikke fått bekreftet den siste målscoreren.

De øvrige førsterundekampene starter onsdag klokken 18.00.

A-sporten kommer tilbake med mer om Alta IFs cuptriumf på torsdag.