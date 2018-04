Daniel på landslaget

sport

Vadsøværing fikk tilliten fra rekruttlandslaget til skilandslaget for 2018/2019, under paraplyen Morgendagens helter som er et samarbeid med Statoil.

25-åringen sto for flott innsats under femmila i ski-NM i Alta, der han endte på 7. plass. Talentet har også fått drahjelp fra skimiljøet i Alta, blant annet trenerkapasiteten Tor Oskar Thomassen.

– Vi har som ambisjon å være best på talentutvikling i verden og det har vi bevist gjennom mange år. Vi har stor tro på at de løperne som nå er tatt ut på Morgendagens Helter rekrutt- og juniorlandslag vil være med og hevde seg i årene som kommer, sier landslagssjef Vidar Løfshus i en pressemelding.

Trener Anders Bystrøm har trua på finnmarkingen.

– Daniel Stock har vist en imponerende læringsvilje og innsats over tid som gjør at han var et naturlig valg under arbeidet med landslagsuttaket.