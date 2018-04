Takket ja til «opprykk»

sport

Ottar Pettersen & Co endte under streken og skulle egentlig rykket denne sesongen. Men et av de øvrige 2.-divisjonslagene takket nylig nei til videre spill på dette nivået, og dermed fikk Alta IF en ny sjanse.

De måtte gi Norges håndballforbund beskjed i slutten av forrige uke, og valgte etter en nøye vurdering å takke ja til denne muligheten. Dermed blir det 2.-divisjonsspill i Altahallen også neste sesong.

– Vi har trua på at det er mulig å stille et slagkraftig lag til høsten, og derfor ga vi forbundet beskjed om at vi tar plassen, kommenterer styreleder i Alta IFs håndballgruppe, Lene Johansen.

– Det er mange ildsjeler som har gjort en formidabel jobb den siste tiden, og det er spennende ting på gang. Vi ønsker å få til et samarbeid på tvers av klubbgrensene. Men alt er ikke spikret, så vi kan ikke gå ut med flere detaljer akkurat nå. Vi ønsker at dette skal være en ryddig prosess der alle våre ressurspersoner og samarbeidspartnere skal bli informert først.

A-sporten kommer tilbake med mer om denne saken i onsdagens papirutgave.