Eirik sørget for tre poeng i serieåpninga

sport

Mjølner - Alta 0-1:

Mens Odd 2 og Stabæk 2 tyvåpnet PostNord-ligaen avdeling 1 forrige mandag (3-1-seier til Odd 2), måtte Alta IFs fotballherrer vente til søndag før de fikk spilt årets første seriekamp. Det skjedde på Narvik stadion, og nyopprykkede Mjølner var motstander.

Alta IF er regnet som et av de beste lagene i denne avdelingen, og Bård Floviks mannskap skuffet ikke i første match. Eirik Lund Holm sendte gjestene fra Nordlysbyen i føringen etter 21 spilte minutter, og stillingen sto seg kampen ut. Alta IF kunne doblet til 2-0 i andre omgang, men Magnus Nikolaisen bommet på straffespark.

Med tre poeng mot Mjølner er Alta IF nummer fem i avdelinga. Hønefoss - Grorud og Fredrikstad - Asker spilles senere på søndag.

Andre resultater:

Fram -Nybergsund 2-1, Bærum -Moss 2-0 og Raufoss - Elverum 4-0.

Alta IFs lag:

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Aleksander Bjørnvåg (Øyvind Veseth OLsen fra 60. min.), Thomas Braaten - Runar Overvik, Felix Adrian Jacobsen, Dag Andreas Balto, Juan Manuel Cordero Santana - Magnus Nikolaisen (William Arne Hanssen fra 84. min.), Vegard Braaten, Eirik Lund Holm (Peter Aas fra 77. min.)

Les Altapostens papirutgave på mandag for mer om kampen, reaksjoner fra Alta IF-leiren og ikke minst 3-2-1-børsen, som A-sporten viderefører denne sesongen.