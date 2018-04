Tapte første kamp

sport

Etter å ha vunnet samtlige seriekamper denne sesongen befinner BULs håndballdamer seg i Steinkjer denne helga, der opprykkskvalifiseringen for landets beste 3.-divisjonslag går av stabelen. Det er fire damelag som kjemper om to plasser i allnorsk 2. divisjon, og dette er andre året på rad at BUL prøver seg etter å ha vunnet den nordnorske serien.

BULs første kamp var mot Melhus/Gimle, og spesielt førsteomgangen var svært målrik. Etter en fartsfylt første halvdel av kampen var stillingen 18-18. Dessverre klarte ikke BUL-damene å følge opp det gode angrepsspillet etter pause. Målvakt Therese Steien gjorde sitt beste for å holde bossekopingene inne i matchen, men uten særlig med nettsus i den andre enden av banen ble det tap i den første av tre kvalikkamper.

Melhus/Gimse vant 34-28, noe som gjør at BUL aller helst bør vinne de to neste kampene hvis de skal ha en mulighet til å rykke opp.

– Det var en skuffet gjeng som tuslet i garderoben etter kampen. Jeg synes vi var det beste laget før pause, men i andreomgangen gikk vi tom for krefter og hadde lite å stille opp med. Vi gjorde for mange tekniske feil og bommet for mye. Det er noe som dessverre har gått igjen denne sesongen, sier BUL-trener Vebjørn Slettli til A-sporten.

– Vi ser at vi holder nivået så lenge kreftene er der. Men vi må nok innse at vi kunne vært sterkere kondisjonsmessig enn vi faktisk er. I tillegg merkes det godt at vi ikke har denne type kamperfaring. Samtidig er det vanskelig å være altfor skuffet over prestasjonen. Vi var ikke seks mål svakere enn Melhus/Gimse i denne kampen, fastslår Slettli, som nå skal prøve å få opp moralen i laget før BUL møter Harstad/Landsås klokken 16.00.

– Vi har ikke gitt opp, men det var trasig å tape dette oppgjøret. Det var en nøkkelkamp for oss. Nå må vi bare glemme dette tapet og fokusere på neste match. Med seier der har vi fortsatt en mulighet, avslutter han.