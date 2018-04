Klarte ikke opprykk

sport

BUL - Harstad/Landsås 22-25:

BUL-damene startet helgas opprykkskvalifisering i Steinkjer med 28-34-tap for Melhus/Gimse lørdag formiddag. Dermed måtte de slå Harstad/Landsås noen timer senere for å holde liv i drømmen om allnorsk 2.-divisjonsspill neste sesong.

Det klarte de ikke.

BUL lå under med fem mål til pause, og selv om de kuttet avstanden noe etter pause ble det 22-25-tap i den andre av tre kvalikkamper. Med null poeng er BUL ute av kampen om de to opprykksplassene. Selv om de slår Charlottenlund, som allerede er klare for 2. divisjon med full pott på sine to første kamper, er det enten Melhus/Gimse eller Harstad/Landsås som slår følge. Disse to lagene har begge én seier hver og møtes i en siste og avgjørende kamp på søndag. BUL - Charlottenlund spilles søndag klokken 10.00, og matchen streames direkte her på Altaposten.no.

Amanda Brendgen, Sunniva Hove og Thilde Ahlquist Kinov var BULs mestscorende spillere i oppgjøret mot Harstad/Landsås. De scoret fire mål hver.