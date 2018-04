sport

– Jeg føler at vi har mye bedre muligheter til å klare opprykk nå enn vi hadde for ett år siden. Da var vi ikke klare for oppgaven. Nå er det vår tur, fastslår bakspiller Amanda Brendgen, som har vært BULs kanskje beste spiller i år.

Godt forberedt

Hun er i hver fall en av de absolutt viktigste bidragsyterne, mener BUL-trener Vebjørn Slettli.

– Vi trenger en Amanda i toppform dersom vi skal ha en mulighet til å klare opprykk. Thilde Ahlquist Kinov har kanskje være den beste offensive spilleren vi har hatt, men hun har ikke de samme kvalitetene som Amanda defensivt. Så sett under ett har Amanda vært vår beste spiller. Vi håper selvsagt at hun fortsetter i samme spor i helgas kvalifiseringskamper, sier Slettli til A-sporten.

Brendgen føler at laget har forberedt seg godt til det som venter.

– Vi har gjennomført en god treningsperiode og føler oss klare til å ta fatt på utfordringen. Det kommer til å bli kjempetøft, men alle har trua på at vi kan klare det. Alta trenger et 2.-divisjonslaget på damesiden. Det hadde vært artig å lykkes i kvaliken, fastslår hun.

Har planlagt helga nøye

Både Slettli og Brendgen mener spillerne har lært mye siden sist de forsøkte seg i kvalik. Førstnevnte har selv vært i opprykkskvalifisering som Alta IF-spiller mange ganger. Den erfaringen ønsker den ambisiøse BUL-bossen å bruke for alt den er verdt.

– Det er utrolig viktig at vi bruker tiden mellom kampene godt. Her har vi lagt en helt spesifikk plan for mat- og væskeinntak, hvile og transport. Det er tøft med tre kamper på to dager, så vi er nødt til å gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt til hver enkelt match, kommenterer Slettli.

– Vi skal i hvert fall ikke bruke tiden mellom kampene til å shoppe. Det kan jeg love, ler Brendgen, som har veldig lyst til å prøve seg på et høyere nivå.

– Vi er for gode for 3. divisjon. Det viste vi med all tydelighet i år. Vi trenger en ny utfordring, fastslår hun.

Vant samtlige seriekamper

Det som taler mot BUL-suksess i kvaliken er nettopp manglende motstand. De feide gjennom 3. divisjon uten å avgi et eneste poeng, og sesongen ble avsluttet for tre uker siden. Laget har spilt én treningskamp siden, og da ble Alta IFs G16-lag slått med ett mål. Spørsmålet er om dette er nok til å matche Melhus/Gimse, Harstad/Landsås og Charlottenlund.

– Det er ingen tvil om at vi kommer til Steinkjer som underdogs. Kamparenaen her i nord er et problem, men jeg føler at vi har gjort det beste ut av en vanskelig situasjon. Vi har en bra stall med mange spillere som tar ansvar, så jeg har ingen betenkeligheter med å rullere litt på laget. Samtidig er vi avhengig av at våre mest sentrale spillere leverer på et høyt nivå, sier Slettli, som har veldig lyst til å føre laget opp en divisjon.

– Det vil være et kjempeløft for både klubben og damehåndballen i Finnmark. Vi har flere spillere som er klare for å ta et nytt steg, og nå har de sjansen til å virkeliggjøre den drømmen. Vi har vært ekstremt gode i angrep i perioder denne sesongen. Det er noe vi tar med oss inn i kvaliken, avslutter en spent BUL-trener.