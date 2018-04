Har fått tilbud om ny mulighet i 2. divisjon

sport

Alta IFs håndballherrer rykket egentlig ned fra allnorsk 2. divisjon denne sesongen. Men de hadde flest poeng av lagene som var under nedrykksstreken i de fire 2.-divisjonsavdelingene da sesongen ble avsluttet, og var dermed først i køen hvis det var noen lag som sa fra seg plassen. (Alta IF og Avaldsnes hadde begge 14 poeng, men Alta IFs målforskjell var langt bedre).

Nå har Alta IF fått tilbud om å fortsette i 2. divisjon. Spørsmålet er om klubben har tilstrekkelig med motiverte spillere, trenere og økonomi til å fortsette satsingen på nivå tre i Norge.

– Det var et kvalifisert lag som ikke ønsket å ta plassen, og da gikk tilbudet til oss. Foreløpig er det ingenting som er avklart, men vi jobber hardt med å komme fram til en løsning. Vi har veldig lyst til å gripe denne muligheten. Men vi må selvsagt gå noen runder internt og finne ut om dette er noe trenerne og spillerne virkelig ønsker, kommenterer styreleder i Alta IFs håndballgruppe, Lene Johansen.

Prøver dere å få til et samarbeid med BUL?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere akkurat nå. Vi er inne i en prosess der vi snur alle steiner, så får vi se hva vi kommer fram til. For Alta som helhet er det viktig å ha et lag i 2. divisjon. Så vil tida vise om det lar seg gjøre, sier Johansen.

Tid er forresten noe Alta IF ikke har i særlig grad. Norges håndballforbund har bedt om svar fra klubben innen fredag klokken 12.00. Det er under 24 timer til, så det må jobbes godt og effektivt i alle ledd det neste døgnet.

– Det er en jobb som skal gjøres hvis vi velger å ta plassen. Økonomi er et sentralt punkt, men den biten skal vi klare hvis alle andre brikker faller på plass. Jeg har hele styret bak meg når jeg sier at vi veldig gjerne vil fortsette å spille i allnorsk 2. divisjon. Men vi gjør det ikke for enhver pris.

Hun har satt sine beste folk på saken og håper at alle parter er positive til en ny sesong på dette nivået.

– Jeg frykter at vi må begynne helt på nytt dersom vi lar denne sjansen gå fra oss. Da kan det gå lang tid før vi er tilbake. Det er nok mange flere enn meg som ser det på den måten, og derfor er jeg sterk i trua på at vi skal få dette til, avslutter Johansen.