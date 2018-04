Tyvstarter sesongen

sport

Fredag til søndag arrangeres Sport 1 cup i Finnmarkshallen, som er en fotballturnering for gutter og jenter i alderen 11 til 15 år. Arrangøren har tidligere også inkludert 16- og 17-åringene i turneringshelga, men gjorde i år en endring i de eldste klassene. Den var ifølge Jon-Steinar Eriksen vellykket.

– Tidligere har alle spilt syver-fotball, men vi ønsket at 16- og 17-åringene skulle få spille på stor bane. Så i år har vi gjort en endring der vi delte turneringa i to. De eldste klassene spilte en turnering for ellever-lag forrige helg, mens spillerne i alderen 11 til 15 år skal i aksjon denne helga. Neste år er det godt mulig at vi gir også 15-åringene mulighet til å spille på stor bane, forteller Eriksen, som er en del av BUL-teamet som arrangerer turneringen sammen med hovedsponsor Sport 1.

– Vi håper å på denne måten få med flere lag fra Øst-Finnmark. De har ikke så ofte gjestet denne turneringen, men Hesseng stilte med et jentelag forrige helg. Så vi har et håp om at flere tar turen hit hvis vi legger bedre til rette for det.

Skryter av HIF/Stein

Dette er en turnering som gjennom mange år har markert starten på en ny fotballsesong i Finnmark. I år er det 84 påmeldte lag, noe som er en liten nedgang. Men det skyldes at turneringen har blitt delt i to.

– Vi får det litt romsligere tidsmessig etter denne endringen, og det gjør at vi ikke trenger å starte første kamp før klokken 17.40 fredag ettermiddag. Så går det slag i slag til vinnerne kåres på søndag. Vi gleder oss veldig til å arrangere turnering igjen, fastslår Eriksen.

Daglig leder i BUL, Rune Stamnes, synes det er på sin plass i skryte av hammerfestklubben HIF/Stein, som kommer til Alta med mange unge fotballspillere.

– HIF/Stein har med et sted mellom 150 og 200 unger med i turneringa. De stiller med rundt 120 spillere i aldersgruppa 11-15 år, og hadde 40-50 i aksjon sist helg. Det synes vi er imponerende. Det er godt å se at det gror så godt i Hammerfest, sier Stamnes.

Liten miniturnering

I tillegg til det som skjer på kunstgresset blir det også aktivitet på den nye håndballbanen i Finnmarkshallen.

– Ni BUL-lag og ett Alta IF-lag møtes til en liten turnering for minilag. Dette er noe vi tester ut for å se om interessen er til stede. Kanskje kan vi utvide og gjøre dette til en større del av turneringen neste år, forteller Jon-Steinar Eriksen.

Klubbens damelag serieåpner borte mot Nanset i 1. divisjon på søndag, så deres spillere vil naturlig nok være opptatt disse dagene. Men A-laget på herresiden og begge rekruttlagene har en solid dugnadsjobb foran seg.

– Det er klart vi skal bidra. Det er morsomt å skape aktivitet, og jeg tror at det er mange barn som gleder seg til å spille fotball igjen. Dette blir gøy, avslutter Eriksen.