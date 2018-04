Forsvarte seieren

sport

To lange løp på to dager er tydeligvis ingen ting for Daniel Strand fra Tverrelvdalen IL. I går stod han på startstreken i NM-femmila, i dag forsvarte han seieren i Saami Ski Race.

Strand brukte fire timer og 26 minutter på det 90 kilometer lange løpet og det var åtte sekunder ned til de to neste på listen, Mats Riekkola og Viljam Knif.

Dette er oppvarmingen til Strand før han skal prøve seg på verdensrekord torsdag 12. april. Da skal han nemlig prøve å gå mer enn 433,3 kilometer på ski i løpet av 24 timer.

Av andre Alta-utøvere blant de ti beste kom Alta IFs Bjørn Vidar Suhr på en femte plass i det 90 kilometers lange rennet, mens Eva Bjørkesett fra BUL kom inn på en syvende plass på damesiden.

I 30 kilometersklassen kom Eirik Frost inn på første plass og Svein Harald Karlsen fra Rafsbotn IL tok en niende plass. I 60 kilometer-rennet var Nikolay Wilhelmsen som tok første plassen. Der kom Gard Frost og Thomas Frost inn på henholdsvis sjette og niende plass.