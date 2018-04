sport

Finalen i Statoil norgescupen ble avholdt som siste del av NM i Alta søndags formiddag. Fra Alta var det tre utøvere med, Hermann Nordstrand Fiksen fra BUL i M17-klassen, og Johannes Helsvig Nilsen fra Alta IF og Jørgen Strøm fra Tverrelvdalen IL i M18.

Johannes Helsvig Nilsen kom på en 16.plass, mens Jørgen Strøm kom på en 32.plass. Johannes viste seg nok en gang fra en god side og lå godt i feltet.

– Det var artig å gå. Det var tungt og det gikk veldig fort, sier han.

– Jeg følte meg mye bedre i dag enn på fredag. Jeg holdt meg på beina, sier han.

Han er fornøyd med helga og sier det har vært en fin NM-helg. Det er Jørgen enig i:

– Det har vært en innholdsrik helg, sier tverrelvdalingen som har gått sprintstafett, skiatlon og klassisk under helgas folkefest.

Han synes ikke løypa var ille, men legger til at den klassiske delen var tung i dagens løp.

– Jeg er sterkest på skøyting. Ellers har det vært en bra dag. Det har vært mye heiing i løypa, spesielt på fredag. Da hørte jeg navnet mitt hele tiden, sier en fornøyd Jørgen.

Johannes kom på en 25.plass sammenlagt i Statoil NC, mens Jørgen tok en 43.plass. Det var Iver Tildheim Andersen fra Rustad IL som vant finalen i M18-klassen. David Thorvik fra Kjelsås IL og Andreas Kirkeng fra IL ROS tok andre og tredje-plassen.

Hermann Nordstrand Fiksen fikk en god start på løpet og kom ut på en sjetteplass ute i løypa.

– Jeg startet bra, men kroppen var ikke helt med i dag. Jeg slapp meg bakover i feltet. I ene utforkjøringen var jeg litt uoppmerksom og skar skien inn og tryna. Etter det lå jeg sist og det var umotiverende å gå, sier bossekopingen som kom på en 17.plass sammenlagt i Statoil NC.

Hermann kom til slutt på en 39.plass, fire minutter bak vinneren Martin Kirkeberg Mørk fra Drammens Ballklubb. Andre og tredje-plassen gikk til Lars Agnar Hjelmeset fra Gjelleråsen IF og Espen Aakervik fra Fet SK. Mørk og Aakervik var imponert over Alta-publikummet og fortalte at de selv hadde hørt navnene sine bli ropt langs løypa under fredagens renn.

– Alta er en flott by og publikum har vært fantastisk, sa de fra pallen.

I kvinner 18-klassen var det Kristin Austgulen Fosnæs fra Fossum IF som tok gullet foran Ingrid Andrea Gulbrandsen fra Bardufoss og omegn og Ingvild Larsen Mikaelsen fra Byåsen IL. Helene Marie Fossesholm fra Eiker SK tok gull i kvinner 17, mens Ebba Andresen fra Larvik og Margrethe Wettre Andreassen tok sølv og bronse.

Lone Johansen fra Melhus tok gull foran Mathilde Skjærdalen Myhrvold fra Vind IL og Astrid Stav fra IL Varden Meråker i kvinner 19/20.