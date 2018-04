Fikk laksedøgn og skifer

sport

Iallefall dersom hun personlig tenker å benytte seg av gaven fra Alta kommune i forbindelse med NM. Den lød nemlig på to laksedøgn i Altaelva i juli. I tillegg fikk den joviale trønderdama skiferheller til å kunne legge i hagen sin fra Alta kommune og Alta skiferlag.

Hvorvidt hun tenker å benytte seg av laksedøgnene vet ikke Altaposten noe om i skrivende stund. Bjørgen tok sølvmedlaje under dagens tremil, som er den siste for skidronningas del. Kanskje var det tanken på å sette seg på flyet ned til sønnen Marius og ektemannen Fred Børre Lundberg som gjorde at hun lot garden synke bittelitt. Iallefall var det Ragnhild Haga som knep gullet, mens Astrid Urenholdt Jacobsen tok bronsje.