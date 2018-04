Bjørgen gleder seg til mindre rampelys

sport

Etter mer enn 15 år i verdenstoppen i langrenn gleder Marit Bjørgen (38) seg til en mer anonym tilværelse. Lørdag avsluttet hun karrieren.

Sølvmedaljen på NM-tremila i Alta satte punktum for langrennshistoriens mest innholdsrike karriere. På målstreken ventet landslagsvenninnene for å hylle 38-åringen med 114 cupseirer og totalt 184 pallplasser i verdenscupen.

41 internasjonale mesterskapsmedaljer på seniornivå har det også blitt. Rett etter klokken 13 lørdag var karrieren over. Etter de obligatoriske intervjuene og premieseremonien på skistadion i Alta hastet Bjørgen hjem til Oslo.

Der ventet sønnen Marius og samboer Fred Børre Lundberg.

Før hun forlot Alta varslet langrennsdronningen smilende at hun så fram til å dele en god flaske vin med samboer Lundberg søndag kveld – dersom hun ikke sovnet sammen med familiens yngste medlem.

Mer anonym

Søndag starter Bjørgens liv som langrennspensjonist. 38-åringen sier hun gleder seg til å leve et noe mer anonymt og tilbaketrukket liv enn hva som har vært tilfellet de siste årene.

– Jeg håper det, så får vi se, smiler Bjørgen til NTB.

– Er det realistisk?

– Ja, jeg tror det er realistisk. Når jeg trekker meg litt mer i bakgrunnen, blir jeg forhåpentligvis mer anonym enn jeg er nå, sier langrennsdronningen.

Anonym var hun så definitivt ikke i Alta lørdag. Alle ville hylle 38-åringen for hennes fantastiske karriere.

– Det var utrolig artig. Folk hadde stilt opp og laget plakater med «Tusen takk, Marit». Det var en veldig fin måte å avslutte karrieren på, sa Bjørgen til NTB etter målgang.

At hun måtte se seg slått av Ragnhild Haga i kampen om karrierens 26. NM-gull la ingen demper på det som ble hennes aller siste konkurranse.

Tilbake med Marius?

Bjørgen la samtidig ikke skjul på at oppmerksomheten hun ble viet etter at hun fredag offentliggjorde at karrieren er over, tok på.

– Man blir litt utladet. Det har vært mye følelser, men jeg er veldig glad og fornøyd med avgjørelsen og hvordan ting har blitt etter at beslutningen var offentliggjort, fastslo langrennsdronningen.

– Hvordan har reaksjonene vært?

– Det har vært bare positive og overveldende tilbakemeldinger. Alle har takket for fine opplevelser, og det er veldig hyggelig.

– Du kommer ikke til å savne rampelyset?

– Nei, det gjør jeg ikke, smilte Bjørgen til NTB – før hun satte kursen mot flyplassen i Alta. Kanskje vender hun tilbake til NM-byen i framtida, men da ikke som utøver.

– Jeg var her og gikk NM for 20 år siden også. Kanskje er jeg her om 20 år igjen sammen med Marius, smilte 38-åringen.

NM-arrangøren belønnet blant annet Bjørgen med todagers laksefiske i Altaelva til sommeren. Kanskje er hun tilbake allerede da.