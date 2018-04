sport

– Det var folk som heiet hele veien. Vi snakket om det etter målgang og det er ikke ofte det er så mye heiing langs løypa, sier den ferske norgesmesteren Ragnhild Haga til A-sporten.

Haga var klart best under lørdagens 30 kilometer og var over et halvt minutt foran Marit Bjørgen over målstreken. Etter målgang fortalte hun at de var overrasket over engasjementet rundt NM:

– Det var en bakke hvor jeg fikk ekstra motivasjon. Der stod det en gjeng fra idrettslinja tror jeg. De lagde mye lyd og heiet oss videre. Det var ekstra motivasjon spesielt på siste runde.

Astrid Urhenholdt Jacobsen som endte på tredjeplass lå godt an i løypa etter 10 kilometer, men måtte se ledelse gå til både Haga og Bjørgen.

Aller siste renn

Marit Bjørgen gikk karrierens siste renn og var en av favorittene under dagens 30km. Hun gikk hardt ut men målte seg ikke med Hagas tempo før siste etappe, men da lå hun allerede over 40 sekunder bak.

Norges skidronning endte karrieren med en andre plass i NM og ble møtt av lagvenninnene Haga, Jacobsen, Weng og Østberg i målområdet. Lagvenninene danset henne inn over målstreken.

Alta-jenta Emilie Kristoffersen hadde startnummer 61, og startet ut rett bak Bjørgen. Kristoffersen virket ikke avskrekket av å starte bak skidronningen og gjorde en suveren første runde hvor hun kom inn på en 10.plass ved 10 kilometer. Hun gjorde et veldig godt løp og holdt seg rundt 10.plass gjennom hele rennet. Alta-jenta kom inn på en sterk 11.plass, fem og et halvt minutt bak Haga.