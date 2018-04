Unge finnmarkinger fikk konkurrere i NM-løypa

sport

Norgesmesterskapet i langrenn del 2 har vært en strålende idrettsfest, og NM-arrangøren ønsker at flest mulig skal få ta del i folkefesten. Så fredag ettermiddag, etter at to nye norgesmestere var kåret, var det unge finnmarkinger med ski på beina som gjorde seg klare til å konkurrere. Løypa fra torsdagens teamsprint var utgangspunktet for rennet som gikk i fristil.

De yngste gikk én gang gjennom traseen, mens de litt eldre måtte ta to og tre runder før de gled over målstreken der landets beste skiløpere få timer i forveien hadde jublet for NM-medaljer. Det var full trøkk hele veien, og ungene og ungdommene så ut til å stortrives i den raske løypa. Deler av den skal brukes når NM avsluttes med 30 kilometer fristil for kvinner og 50 kilometer fristil for menn på lørdag.

