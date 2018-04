Tok det rolig i sesongavslutninga

sport

Fredag var det klart for fem kilometer kvinner og tikilometer menn i klassisk stil i NM del 2. Tverrelvdalingen Finn Hågen Krogh har slitt voldsomt i klassisk stil denne sesongen, og hadde ikke noe håp om en spesielt god plassering selv om konkurransen gikk på hjemmebane. Han holdt et betydelig lavere tempo enn de aller beste og endte til slutt på 188. plass på norgesmesterskapets andre dag.

– Det gikk ikke spesielt fort, men jeg hadde likevel en fin dag i sporet. Det er ikke ofte man kan si det når man havner så langt nede på resultatlista. Det var artig at så mange altaværinger hadde tatt turen til Kaiskuru for å heie på oss, og man merket godt trøkket fra publikum. Jeg skulle gjerne gitt de mer å juble for, men formen er dessverre ikke bedre enn det jeg fikk vist i dag, sier Finn Hågen Krogh til A-sporten.

Herrenes NM-renn ble vunnet av Sjur Røthe, som fikk selskap av Pål Golberg og Martin Johnsrud Sundby på seierspallen. NMs desidert mest populære løper, langrennskometen Johannes Høsflot Klæbo, endte på fjerdeplass. Så fulgte Simen Hegstad Krüger og Mattis Stenshagen. Petter Northug leverte tre gode etapper på torsdagens teamsprint, og fulgte opp med en sterk 11. plass på fredag.Talvikingen Bjørn-Thomas Nygaard ble beste lokale løper på 85. plass.