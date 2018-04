Bjørgen avslutter karrieren i Alta

sport

Marit Bjørgen (38) forteller at hun nesten hadde bestemt seg før sesongen startet at denne ble hennes siste.

Fredag gikk hun inn til sitt 25 NM-gull under femkilometeren i Alta.

Bjørgens siste renn som aktiv langrennsløper blir etter planen lørdagens tremil under NM i Alta.

– Dette er en prosess som har gått over lengre tid, og jeg trodde at det skulle bli enklere å fortelle om det enn det har vært, sa Bjørgen mens tårene rant i intervjuet med NRK.

– Det er NM, det er Ski-Norge og det er alt. Det er en epoke som er over. Det har vart i 20 år og har vart i over halve livet mitt. Det er spesielt å stå her å fortelle at det er over, sa Bjørgen.

Hun forteller at hun mer eller mindre hadde tatt avgjørelsen før denne sesongen kom i gang.

– Jeg kjenner at jeg ikke har den motivasjonen som trengs for å gi 100 prosent en sesong til, derfor velger jeg å legge opp. Jeg har også en gutt hjemme som skjønner mer, og da er valget enkelt, selv om det er selvsagt er veldig emosjonelt å stå her å si det etter 20 år i familien Ski-Norge. Men nå har jeg lyst til å tilbringe mer tid sammen med Marius og familien, sa Bjørgen.

Bjørgen fortalte også at hun syntes det var tøft å fortelle til landslagskameratene at det var over torsdag kveld.

– Jeg har hatt et fantastisk skiliv, og det er mange som står bak det jeg har oppnådd.

Marit Bjørgen er tidenes mestvinnende vinterolympier og langrennsløper.

Under OL i Pyeongchang tok Bjørgen sitt åttende OL-gull og passerte Ole Einar Bjørndalen som den mestvinnende vinterolympieren. Totalt har hun vunnet åtte gull, fire sølv og tre bronsemedaljer.

Hun avsluttet sin olympiske karriere med to gull. ett sølv og to bronse.

NM-dagene i Alta blir hennes siste som aktiv skiløper.

Fire lokale skiløpere stilte til start på fredagens 5-kilometer. Henriette Heitmann Mikkelsen gikk inn til 66. plass, Magni Klevstad Jakobsen ble nummer 138, Johanne Holsbø nummer 140 og Andrine Charlotte Ordemann Olsen nummer 153.