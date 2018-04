Spektakulær start på norgesmesterskapet

sport

Onsdag kveld ble norgesmesterskapet i langrenn del 2 offisielt åpnet i gågata i Alta sentrum, men torsdag var den første NM-dagen. Og publikum møtte opp og sørget for at teamsprinten ble en eneste lang opptur for deltakerne og tv-seerne rundt om i de tusen hjem.

Klubbene i Alta var representert ved blant annet Jørgen Strøm og Finn Hågen Krogh i herreklassen, samt Emilie Kristoffersen og Henriette Heitmann Mikkelsen i dameklassen. Ingen av de lokale klarte å ta seg videre, men fikk likevel en kjempefin opplevelse med heiarop og jubel fra de mange tilskuerne langs løypa.

Det hele ble avsluttet med finaler, der Norges beste skiløpere gjorde opp om NM-medaljene. Det ble spenning i begge klasser, og det norske folk fikk servert nydelige TV-bilder fra Kaiskuru skistadion. På premieutdelingen bidro mange unge, lokale ildsjeler, og medaljevinnerne avsluttet en perfekt dag til stående applaus på pallen.

A-sporten fulgte dagen gjennom kamaralinsa, og bildene fra NMs første dag ligger øverst i saken.