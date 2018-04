Seks Alta-lag på teamsprinten

sport

Torsdag ettermiddag braker det løs med teamsprint i Kaiskuru, og arrangørklubbene Alta IF, BUL og Tverrelvdalen IL er alle representert. Alta skiskytterlag, som er den fjerde klubbens i Skialliansen i Alta, har naturlig nok ikke lag med i konkurransen.

I herreklassen skulle egentlig Finn Hågen Krogh og Petter Eliassen gått sammen. Dessverre har ikke sistnevnte klart å bli kvitt forkjølelsen som har plaget han hele påska, og i går ble det bestemt at unggutten Jørgen Strøm tar Eliassens plass. Dermed er det Krogh og Strøm som utgjør Tverrelvdalen ILs lag på teamsprinten.

Også Alta IF og BUL stiller i herreklassen. Thor Eirik Skaret Monsen og Mathias Witte går for Alta IF, mens Eirik Skoglund Dahler og Torjus Johansen skal forsvare BULs farger i norgesmesterskapet på hjemmebane.

I dameklassen stiller Alta IF med hele tre lag. Emilie Kristoffersen og Henriette Heitmann Mikkelsen utgjør ett av lagene. I tillegg skal Johanne Holsbø og Sirin Elisabeth Strand gå sammen. Magni Klevstad Jakobsen og Andrine Charlotte Ordemann Olsen utgjør det siste Alta IF-laget.

Det er damene som starter det hele. Første semifinaleheat begynner klokken 13.25, og alle tre Alta-lagene har havnet i dette heatet. Det er ni lag i hvert heat, og de to beste i hver semifinale er sikret finaleplass. I tillegg får de seks lagene med best tid finaleplass slik at det totalt er ti lag i NM-finalen for kvinner.

I herreklassen er det tre semifinaleheat, og det første starter klokken 14.15. Tverrelvdalen IL, BUL og Alta IF har alle har havnet i andre heat. I herreklassen er det også de to beste i hvert heat som går rett til finale. Så slår de seks lagene med best tid følge slik at herrefinalen består av totalt 12 lag.

NM-finalen i dameklassen starter klokken 16.00, mens herrene begynner kampen om NM-medaljene klokken 16.45.

Mediehuset Altaposten streamer hele rennet i samarbeid med NRK. Det er NRK som har rettighetene og sørger for produksjonen.