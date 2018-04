Fikk det litt for tøft

sport

Alta IF stilte med hele tre lag da kvinnene åpnet norgesmesterskapet med teamsprint i Kaiskuru torsdag ettermiddag. Alle Alta-lagene havnet i samme semifinaleheat, og det var kun førstelaget bestående av Henriette Heitmann Mikkelsen og Emilie Kristoffersen som hadde en liten sjanse til å ta seg til finalen. Men som forventet ble oppgaven litt for tøff, uten at det ødela humøret i særlig grad.

– Jeg synes det gikk greit ut fra start, og ble kanskje litt overrasket da jeg hang fint med i den første bakken. Men det gikk dessverre ikke lenge før avstanden ble større, og da hadde jeg lite å stille opp med, forteller Henriette Heitmann Mikkelsen, som egentlig har lagt opp som langrennsløper.

De raskeste løperne var et stykke foran allerede på første veksling, men Emilie Kristoffersen knallet til og forsøkte å tette luka. Men også hun måtte innse at avstanden opp til de beste var for stor.

– Jeg trøkket bra til fra start, men når luke aldri ble særlig mindre var det tungt å holde farta oppe. Jeg ble gående alene hele veien, og slik var det egentlig på samtlige tre etapper. Etter hvert roet jeg litt ned og fant et tempo som passet meg bedre. Jeg brukte heller energi på kose meg i løypa. Det var mange heiarop og god stemning, og det setter jeg stor pris på. Jeg vil rette en stor takk til alle som møtte opp for å heie oss frem, smiler hun.

Heller ikke de to andre Alta IF-lagene bestående av Sirin Elisabeth Strand/Johanne Holsbø og Andrine Charlotte Ordemann Olsen/Magni Klevstad Jakobsen tok seg videre fra semifinalen.

Ti lag er klare for finalen som starter klokken 16.00.